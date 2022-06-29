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「芙蓉」最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

（圖／氣象局）

▲目前在南海和菲律賓東方海面各有擾動發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「芙蓉」最快周四生成，雙颱共舞機率提高！中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於南海的低氣壓今天（29日）、周四有機會變成熱帶性低氣壓，也不排除在周四、周五增強為颱風。氣象專家吳德榮提醒，周五至下周二台灣在兩個熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，直接侵襲機率雖低，但各地雲量增多有局部短暫陣雨。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周四東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東南部和恆春半島有較大雨勢；夜裡清晨中部以北沿海地區有零星短暫降雨，但量值還好；午後各地都有機會出現熱對流降雨，而今午後中南部和各地山區有局部大雨機率。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周五到下周一台灣位於低壓帶裡面，水氣偏多，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中周五到周日南部、東南部和恆春半島有局部大雨機率；其他地區雲量偏多，有午後雷陣雨。

氣象局觀測，目前南海有一個低氣壓發展中。陳伊秀分析，今、周四有機會變成熱帶低壓，也不排除在周四、周五增強為颱風，目前預測慢慢朝海南島進入到中國大陸陸地。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第3號颱風「芙蓉」（Chaba，泰國提供，指朱槿）。

至於是否可能有雙颱，陳伊秀表示，菲律賓東方海面擾動目前看來強度較弱，模式預報擾動形成機率相對較低，或是形成時間比較晚，還要再觀察；但它的水氣會隨著南海擾動水氣往海南島移動，整個低壓帶往北抬，周五起水氣明顯增多。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬下周一兩擾動成颱的機率，皆已逐漸提高至70%左右，其位置分別在廣東海面及台灣東方海面。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有熱帶擾動發展，兩者先後發展成颱的機率逐日提高，下周一兩者皆已提高至70%，其位置分別在廣東海面及台灣東方海面；以兩者間距離並不致有「藤原效應」（雙颱效應），但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天不穩定的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五至下周二台灣在兩個熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，直接侵襲機率雖低，但各地雲量增多，有局部短暫陣雨，水氣輻合的作用更帶來不穩定的大氣，期間有明顯降雨的機率；模式持續調整中，應隨時注意資料更新。

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