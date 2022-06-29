　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中7歲柔道童遭重摔27次致死！　逝世周年教練遭判9年

記者林冠吟／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，去年4月在私人柔道館練習時，慘遭教練何聰樂和四年級學長不斷過肩重摔20多次，導致男童顱內嚴重出血，當時經過70天的持續治療，仍回天乏術，家屬忍痛拔管。而在黃小弟去逝周年後，台中地院也在29日上午依傷害致死罪，判刑何聰樂有期徒刑9年。

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲柔道童遭重摔27次！去逝周年後何姓教練遭判刑9年。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

回顧整起事件，黃姓男童2021年4月21日到台中一家私人柔道館上課，上課過程中卻遭到何姓教練與小四學長在90分鐘內重摔27次，導致其腦部重創昏迷，被緊急送醫，歷經70餘天的治療後仍在2021年6月29日傳出不治的不幸消息。

黃童在尚未熟悉「護身倒法」的情況下，就遭教練重摔，過程中黃童還不斷向何聰樂哀嚎求饒，但卻被何聰樂全程無視，還冷血的說「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」，又把他抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐昏迷，才緊急把人送醫。

盧秀燕也在黃姓男童宣告不治的當晚於臉書發文哀悼，表示歷經70幾天後仍然聽到最不願意聽到的消息，也希望司法能給家人帶來慰藉，更附圖寫下「帷帷，痛痛都飛走了，去當天使吧！司法會懲罰壞人的。」

據悉，何姓教練從法警退休後，先在台中中正公園附近的私人柔道館教課，後來再改到豐原柔道館授課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。事件發生後，何男被警檢帶回調查，訊後依傷害致重傷罪起訴並交保。如今也在黃童逝世周年的當天，遭台中地院依傷害罪判刑9年。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／旅美投手又一人回台！　確定報名中職選秀
柯文哲臉書被灌爆！　全因「1帳號」遭封鎖
月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　走歪路貪230萬
大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！　認：已經盡力
狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌落網變孬互推：不是我殺的！
老闆不做了！一中商圈「豪大雞排」開500萬頂讓
蔡尚樺突辭《全明星》改當選手？　她14字曖昧回應
快訊／張善政確診！即起居家隔離7天　行程全取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　竟走歪路貪230萬

藍委佔立院發言台被綠委「勾頸拖行」　檢：言論免責保障

狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌躲墾丁落網秒變孬：人不是我殺的！

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理認了：找人開假收據

超商店員惡搞！包裹丟馬桶還PO網炫耀　台南消保官曝3途徑保權益

路面濕滑車停斜坡倒退嚕！夫婦壓車底半小時　千斤頂救出僅輕傷

狼夫趁酒醉性侵小姨　懷孕妻子竟幫忙脫內褲！雙雙遭判刑

快訊／北市松山區男子陳屍車內！民眾見異狀嚇壞　警封鎖現場調查

柔道童被重摔27次致死！教練判9年　雙親：無法接受、一命抵一命

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

牙醫系考前實驗室塞爆 台大正妹練到半夜好拚

曹佑寧分手6年校花女友遭曲解！　 女方出面解釋...情變原因曝光

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

月薪67K都給老婆！中油員工只有5千零用錢　竟走歪路貪230萬

藍委佔立院發言台被綠委「勾頸拖行」　檢：言論免責保障

狠心砸殺滷肉飯2寶爸　4嫌躲墾丁落網秒變孬：人不是我殺的！

冒余天名義詐20萬贊助費　前國會助理認了：找人開假收據

超商店員惡搞！包裹丟馬桶還PO網炫耀　台南消保官曝3途徑保權益

路面濕滑車停斜坡倒退嚕！夫婦壓車底半小時　千斤頂救出僅輕傷

狼夫趁酒醉性侵小姨　懷孕妻子竟幫忙脫內褲！雙雙遭判刑

快訊／北市松山區男子陳屍車內！民眾見異狀嚇壞　警封鎖現場調查

柔道童被重摔27次致死！教練判9年　雙親：無法接受、一命抵一命

男撿「活屍」搭小黃開房間　一通神秘電話喊卡！結局大逆轉

桃園市長民調出爐「林智堅比想像中強」　黃暐瀚揭1隱憂

女友愛愛一直眨眼！小鐘尷尬認「一困擾問題」：現在更不敢交了

自備飲料杯省5元會全面漲價？　環保署：減少業者杯材了

小幼幼跑進工廠「自己求收編」　吃一口飯賴著不走...結局超暖心

鄭浩均確定返台選秀！有望前3輪獲青睞

爸媽計畫買完透天退休「房貸全留給他背」！男崩潰：完全不想繳

旅外投手選秀多一人　前道奇隊鄭浩均確定報名

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

她拍照驚嘆芒果下面「多一根」　網全歪樓：旁邊5根更雄偉

社會熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

三重透天厝大火2死1命危　僅阿嬤逃出

1111「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

小三嗆聲被電！正宮神反擊　順便出賣老公

三重透天大火「3人命危」

「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的不賣了

台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

陽明醫哥大讚小三　神似AV女優又敢玩

員工上班淘黃金　竟搬走1.9公斤

偷吃夫辦LINE分身　誤加妻好友曝姦情

101歲失智婦被通知當國民法官　家屬：太離譜

快訊／北市松山區男子陳屍車內　警封鎖現場調查

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

女騎士緊盯路況11秒　一左轉還是出車禍

更多熱門

相關新聞

大貨車台2線「對撞砂石車」　車頭撞爛2傷送醫

大貨車台2線「對撞砂石車」　車頭撞爛2傷送醫

新北市貢寮台2線113.6公里處29日凌晨0時14分發生一起嚴重車禍！一輛大貨車往基隆方向行駛時，不明原因跨越車道，導致對向砂石車閃避不及，兩車當場對撞，而猛烈撞擊力道，導致大貨車車頭幾乎撞爛，駕駛受困車內。警消獲報趕抵現場，緊急出動破壞機具將人救出送醫，而砂石車駕駛則受到輕傷，雙雙被送醫救治，所幸均無大礙。

澎湖2頭飼養綠蠵龜暴斃　縣府將查死因

澎湖2頭飼養綠蠵龜暴斃　縣府將查死因

18歲男遇情敵攔車　4煞長棍狠打手掌斷骨

18歲男遇情敵攔車　4煞長棍狠打手掌斷骨

13年前爆乳開球　郭書瑤羞喊不敢看～

13年前爆乳開球　郭書瑤羞喊不敢看～

滷肉飯命案逮捕主嫌　死者爸哽咽向兒說明

滷肉飯命案逮捕主嫌　死者爸哽咽向兒說明

關鍵字：

台中柔道童教練傷害罪9年影音

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

理科先生「前妻成名後變了」！

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

網購要小心！盜刷新手法曝光　金管會提醒留意1元消費簡訊

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面