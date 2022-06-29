快訊／台中7歲柔道童遭重摔27次致死！　逝世周年教練遭判9年

記者林冠吟／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級黃姓男童，去年4月在私人柔道館練習時，慘遭教練何聰樂和四年級學長不斷過肩重摔20多次，導致男童顱內嚴重出血，當時經過70天的持續治療，仍回天乏術，家屬忍痛拔管。而在黃小弟去逝周年後，台中地院也在29日上午依傷害致死罪，判刑何聰樂有期徒刑9年。

▲柔道童遭重摔27次！去逝周年後何姓教練遭判刑9年。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）



回顧整起事件，黃姓男童2021年4月21日到台中一家私人柔道館上課，上課過程中卻遭到何姓教練與小四學長在90分鐘內重摔27次，導致其腦部重創昏迷，被緊急送醫，歷經70餘天的治療後仍在2021年6月29日傳出不治的不幸消息。

黃童在尚未熟悉「護身倒法」的情況下，就遭教練重摔，過程中黃童還不斷向何聰樂哀嚎求饒，但卻被何聰樂全程無視，還冷血的說「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」，又把他抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐昏迷，才緊急把人送醫。

盧秀燕也在黃姓男童宣告不治的當晚於臉書發文哀悼，表示歷經70幾天後仍然聽到最不願意聽到的消息，也希望司法能給家人帶來慰藉，更附圖寫下「帷帷，痛痛都飛走了，去當天使吧！司法會懲罰壞人的。」

據悉，何姓教練從法警退休後，先在台中中正公園附近的私人柔道館教課，後來再改到豐原柔道館授課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣。事件發生後，何男被警檢帶回調查，訊後依傷害致重傷罪起訴並交保。如今也在黃童逝世周年的當天，遭台中地院依傷害罪判刑9年。