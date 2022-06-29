快訊／熱帶低壓生成！估24小時內成颱「芙蓉」　這天起轉多雨

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，位於台灣南方海上的熱帶擾動97W已增強為熱帶性低氣壓，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，97W有望於24小時內增強為今年第三號颱風芙蓉，週五起台灣受其外圍環流及低壓帶影響，降雨機率增加。

▲日本氣象廳已將南海97W升格為熱帶低壓，預測24小時內成為颱風。（圖／翻攝日本氣象廳）

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，日本氣象廳已將南海97W升格為熱帶低壓，並看好將於24小時內成為颱風。根據最新觀測資料來看，97W核心逐漸鞏固，環流漸趨完整，離颱風不遠了，氣象局今天也會升級。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，97W路徑將朝海南到廣東一帶前進，雖然離台灣較遠，仍會帶動西南風增強，台灣依然會受到影響，預計週五開始轉為多雨的天氣。

▲▼颱風「芙蓉」預計24小時內生成。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」、日本氣象廳）

根據氣象局預測，今日各地大多為多雲到晴，高溫悶熱，不過水氣逐漸增多，迎風面的東半部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其中東南部及恆春半島有較大雨勢，夜晚至清晨中部沿海地區也有些零星短暫陣雨，而其他地方還是以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，在中南部地區及各山區有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫預估為32至34度，其中花蓮縱谷地區及高屏近山區有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分。

週五至下週一（7月1日至4日）低壓帶北抬，台灣位於低壓帶內，迎風面的南部及東半部容易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨的天氣，其中1日至3日南部、東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率。氣象局指出，本週菲律賓附近海面及南海有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性，將密切關注。