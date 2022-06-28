鄭文燦線上行銷桃園　桃園市府辦理對歐國際招商說明會

▲左起貿協黃志芳董事長與鄭文燦市長及德法企業代表進行與談。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為有效把握全球供應鏈移轉商機及國外業者評估投資桃園時機，桃園市經濟發展局跨越疫情阻礙，以線上方式針對歐洲企業辦理國際招商說明會，活動於台灣時間6月28日17:00於線上首播，吸引來自德國、法國、荷蘭、西班牙、羅馬尼亞等超過30家歐洲潛在投資業者，包括德國BMW、法國雷諾集團等知名業者都上線觀看。

鄭文燦市長以「桃園：你最堅韌的好夥伴─信賴的投資、永續的發展」為主軸，闡述桃園不僅具備投資優勢，更是落實低碳環保及永續發展目標的城市，並已與歐洲商會(ECCT)簽署人才培育、建立綠色產業供應鏈、發展生態物流、產業升級策略與投資等合作備忘錄。歐洲商會執行長Freddie H?glund也提到，近年歐洲與台灣關係友好穩健，桃園絕對是歐洲企業投資的最佳選擇。

近年經貿情勢及地緣政治變化多端，全球供應鏈正出現解構與重組新局，國家安全與產業供應鏈安全成為各國及企業優先考量。桃園市經發局郭裕信局長以創新手法，搭配動畫影像特效，令人如同置身元宇宙，詳細介紹桃園投資環境及桃園航空城、產業用地等相關規劃，讓歐洲潛在投資業者更能快速了解桃園、對桃園留下深刻印象，著實令觀看者耳目一新。

活動由外貿協會董事長黃志芳擔任主持人，透過與鄭文燦市長、歐洲商會監事Mike Jewell、台灣默克集團李俊隆(博士)董事長及法國工商會(CCIFT)副主席Denis Forman對談，分享桃園多元產業聚落、投資桃園心得及桃園作為歐洲企業建立「韌性供應鏈」最佳夥伴的優勢。

桃園市經發局表示，歐洲跨國企業看重台灣、著眼台灣，包括空中巴士、BMW、西門子等供應鏈皆已進駐桃園。本次重點招商對象針對資通訊、航太科技、智慧製造、運輸物流、物聯網應用、生物科技、醫藥及新創等重點發展產業，期能增加歐洲國家相關業者布局桃園的意願。

本場說明會活動影片將持續於桃園市經發局YouTube頻道播放，並將透過數位行銷方式持續針對歐洲潛在業者投放，以擴大宣傳效益、提升投資桃園聲量。

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