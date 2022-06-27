桃園舉辦樂活營造職安文化觀摩會　表揚安心工程營造廠

▲表揚安心工程營造廠。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日出席於大園區菓林市地重劃區，舉辦的111年「樂活營造職安文化觀摩會」表示，桃園的公共及民間工程眾多，營造優質職安環境非常重要。因此，市府今年首次推動「安心營造工程認證試辦計畫」，有「泛亞工程」和「直佑營造」2家營造廠商取得認證，呼籲各工程單位持續追求「安全尚好」，落實樂活營造理念。

▲登高體驗高空作業機具操作流程。（圖／新聞處提供）

鄭文燦指出，近年來桃園在培養職安文化上，堪稱全國著墨最深，升格後市府成立勞動檢查處，不僅擴大勞檢範圍，也持續研擬更優質的工安文化及制度。他強調，為增進營造廠商的職安文化，平時即須累積職安夥伴關係，並建立中心、衛星工廠制度，讓下包廠商亦享有安全的工作環境。

▲桃園舉辦樂活營造職安文化觀摩會。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦談到，國家要建設、社會要進步、經濟要發展，營造業是各項產業的基礎，近年台灣在職安營造方面不斷加強，市府勞動局、勞檢處在面臨相關事故案件時均立即通報，並進行勞檢或勒令停工，與中央合作無間。相信營造工程有完善的工安，即可確保從業人員安全，也能使工期得以準時，期許營造廠商不斷追求職安文化，讓安全不打折扣。

▲會場展示各項職業安全防護器具。（圖／記者楊淑媛攝）

出席觀摩會的勞動部長許銘春表示，營造業職災發生率相較其它行業更高，不僅施工環境辛苦，使用機具亦相對大型，若勞工未受過專業訓練，易發生致命傷害，對於任何一個家庭都是難以面對的傷痛。

而桃園營造業蓬勃發展、就業需求大，桃園市政府團隊是勞動部十分重要的職安夥伴，不僅公共工程的品質與安全兼具，也與中央共同推動營造業減災精進策略，藉由多元方式提升營造業的職業安全衛生文化，令人欽佩。

▲桃園舉辦樂活營造職安文化觀摩會。（圖／記者楊淑媛攝）

勞動局長吳宏國表示，市府今年首次推動的「安心營造工程認證試辦計畫」，工程欲取得認證，不僅須符合職業安全衛生法令，還須引進智慧化職安管理、源頭安全工法設計及科學系統化等「創新或精進作為」，希望藉此方式，鼓勵營造廠提升承攬管理能力、落實職業安全衛生法令。

▲鄭文燦表示，桃園的公共及民間工程眾多，營造優質職安環境非常重要。（圖／記者楊淑媛攝）

現場也針對營造工地易發生的跌落、坍方、意外等職災事件進行觀摩，邀請專業人員應用科技模擬MR混合實境技術與透地雷達地下探勘作業，並進行大型起重機吊掛、高空作業車、鋼製系統柱模板屋頂作業等演練，盼藉由建立安全機具的SOP等方式，讓重大職災事件逐年減少，持續累積職業安全夥伴關係、降低停工風險，也讓從業人員的安全獲得最大保障，創造樂活安全營造環境。

鄭文燦也偕同勞動部長許銘春，身著標準作業裝備及防護工具，登高體驗高空作業機具操作流程，共同宣示職業安全衛生之重要性，觀摩會現場也有許多廠商共同參與技術演練，並展示各項職業安全防護器具。