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網傳潘孟安戰新北、彰化邱建富　民進黨立委傻眼：提名飛蚊症嗎？

▲▼何志偉要蔣萬安說清楚是否支持「重啟核四」。（圖／何志偉國會辦公室提供）

▲民進黨立委何志偉。（資料照／何志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉在即，近期網路流傳一份民進黨縣市長及內閣人事名單，點名屏東縣長潘孟安選新北市長、桃園市長鄭文燦任總統府秘書長、交通部前部長林佳龍任行政院副院長，遭民進黨發聲明否認。對此，民進黨立委何志偉今（25日）上午受訪嘆息說，「現在是提名飛蚊症嗎？我都看不清楚也都看不懂，這些到底是假消息，還是熱心人士故意在那邊興風作浪？」

何志偉今天上午受訪說，現在每3、5天就有內閣閣員或縣市長名單到處飛、到處跑，「現在是提名飛蚊症嗎？我都看不清楚也都看不懂，這些到底是假消息，還是熱心人士故意在那邊興風作浪？」他說，民進黨在接下來這段時間，就是安定、穩定、慎選人選，相關提名作業應該在7月左右就會完成，請大家稍安勿躁。

民進黨發言人林靜儀昨（24日）表示，關於網路流傳一份名單，其中訛稱民進黨縣市長提名人選名單一事，民進黨提名程序仍在進行中，部分縣市長候選人人選也還未拍板確定，這份名單並不是官方的提名資訊，其中也有許多謠傳的內容更顯為錯假訊息，特此澄清，請外界勿以訛傳訛。

網路流傳的名單，除內閣人事，也包括縣市長提名。流傳的名單如下：台北市陳時中、新北市潘孟安、桃園市林智堅、台中市蔡其昌、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁。

該份名單還包括，新竹縣周江杰、苗栗縣徐定禎、彰化縣邱建富、南投縣蔡培慧、雲林縣劉建國、嘉義縣翁章梁、屏東縣周春米、基隆市蔡適應、新竹市沈慧虹、嘉義市王美惠、宜蘭縣江聰淵、台東縣劉櫂豪、花蓮縣Kolas Yotaka，以及鄭文燦總統府秘書長，林佳龍行政院副院長，林右昌交通部長。

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