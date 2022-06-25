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桃園熱氣球嘉年華邁入高潮　把握最後週日體驗恐龍總動員

▲2022桃園熱氣球嘉年華邁入高潮

▲鄭文燦市長和受邀的3名部桃護理師一同搭乘熱氣球。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動，明(26)日閉幕。確診甫居隔期滿的市長鄭文燦25日也來到現場，和受邀的3名部桃護理師一同搭乘熱氣球。鄭市長說，桃園熱氣球嘉年華活動，今年以「恐龍」為主題，格外吸晴，明日清晨5:30至7:30，以及下午4:30至6:30兩個時段，還有熱氣球升空體驗，歡迎民眾把握最後周日體驗恐龍總動員。

▲2022桃園熱氣球嘉年華邁入高潮

鄭市長也表示，為了感謝第一線醫護人員對防疫工作的無私付出，本次活動也特別保留名額給桃園市醫護人員免費搭乘，18日起迄26日都有醫護人員預約報名，由10層樓高度欣賞石門水庫及大漢溪流域風景，留下難忘回憶。

▲2022桃園熱氣球嘉年華邁入高潮

尤其是，今年的庫熱氣球嘉年華活動，特別引進首次來台的英國暴龍「DYNO」和巴西劍龍「Steggy」，超萌的Q版設計吸引大小朋友紛紛合照，另外各梯次的繫留升空體驗也被秒殺搶訂一空，主辦單位呼籲，要欣賞冉冉升空的熱氣球務必把握明天清晨(5:30-7:30)及下午(4:30-6:30)兩時段，另外夜間7點的光雕噴火秀更是必看節目，其他還有包括熱氣球收球、Walk-in體驗能親手碰觸熱氣球，這次也特別引進暴龍、腕龍、雙脊龍和甲龍出沒園區之中，打造南苑生態公園版的侏儸紀公園！

市府觀旅局表示，為了讓民眾進出場及轉車方便，主辦單位特別規劃2條接駁路線，皆可享免入園費，民眾可將車輛停放於即將開放的溪洲旅遊服務區，再轉搭紅線免費接駁車；或停放於龍潭區民治路、民有路沿線，再轉搭藍線免費接駁車入園。此外，也可以搭乘台灣好行石門水庫線輕鬆參加活動。包括市議員李柏坊、觀旅局長楊勝評等均一同出席活動。

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