王美惠婉拒選嘉市　「全力支持黨中央推出候選人！」

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

距離九合一選舉剩下不到半年，綠營要由誰出戰尋求連任的嘉義市長黃敏惠，檯面上呼聲最高的是現任立委王美惠，但王美惠在週日到總統官邸與總統蔡英文會面後，王美惠強調已經當面向總統婉拒了徵召提名，王28日在臉書發文表示，謝謝總統的肯定，對於嘉義市長人選，「只要是黨中央推出的優秀人士，阿惠都會全力支持！」

王美惠指出，嘉義是我的家鄉，也是孕育自己，一路成長的地方。從民代助理、議員，到立法委員，在這片土地為民服務已超過20年的光景。人生中必然會面對大大小小的抉擇，感恩過去的每一項抉擇中，都有鄉親們的支持與相挺，才造就了今日的自己，「在未來從政的道路上，不論是在哪一個位置，阿惠會永保初心，為我愛的國家，我愛的家鄉，奮力向前。」

傳出民進黨選對會已經拍板，將徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長。對此，王美惠表示，愛台灣、愛嘉義，是阿惠的中心思想。謝謝總統的肯定，以及鄉親們的鼓勵，「這些點滴阿惠都銘記在心。關於民進黨嘉義市長最終人選，只要是黨中央推出的優秀人士，阿惠都會全力支持！」

王美惠也以「稻穗越豐實，垂得越低」為座右銘。王表示，自己會以謙卑的心，積極的態度，繼續為嘉義未來的進步與發展，竭盡所能去努力。