快訊／大勢底定？綠營台東將由劉櫂豪出線　賴坤成嘆真心換絕情

▲立委劉櫂豪。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

距離九合一選舉剩下不到半年，綠營台東縣長提名部分，除了現任立委劉櫂豪外，前立委賴坤成也辭去台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，有意爭取出戰機會。而劉櫂豪呼聲較高，第6度參選台東縣長可能性高，賴坤成28日也在臉書發文感嘆，真心換絕情、無力可回天，「就讓他去創紀錄六度參選吧！」

九合一大選將至，台東部分，綠營由誰挑戰尋求連任的饒慶鈴也引起關注，在可能出線的兩個人選中，賴坤成當過執業律師、國大代表、台東市長、立法委員，目前是台灣中小企業聯合輔導基金會董事長。劉櫂豪則當過法官、台東副縣長、民進黨中央黨部組織推廣部主任、3屆立委至今。

而民進黨花東提名人選將由選對會決議，但賴坤成28日突然在臉書發文表示，真心換絕情、無力可回天，「就讓他去創紀錄六度參選吧！感謝這段時間以來鼓勵與支持的溫暖，沉靜思考後再出發。」

對於是否確定被徵召參選台東縣長，劉櫂豪稍早出席總統府發言人Kolas Yotaka新書「愛是一條線」發表會時受訪表示，台東、花蓮縣長提名是由選對會來討論，會為台東、花蓮找到最能勝選跟恰當的候選人，如果被予以重任，會全力以赴。

現場媒體追問，劉櫂豪受邀出席Kolas新書發表會，是否他們都可能被徵召參選花東？劉櫂豪說，他們有相當的連結，在地理上都在東部，Kolas的父親也是在台東，而Kolas在台東也有連結，而政治版圖上，花東都是艱困地區，要有人在那努力，與其說是艱困選區，不如說可以加倍努力的締盟。