批蔡政府漲電價「劫富又劫貧」　詹為元：民進黨的嘴騙人的鬼





▲國民黨台北市議員參選人詹為元。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府昨（27）日拍板調漲電價，國民黨台北市議員參選人詹為元表示，總統蔡英文於2016年總統大選時承諾「電價十年內不會大幅上漲」，如今連任期未滿即破功，讓他直批政府根本對人民的痛苦無感。

經濟部電價審議委員會昨日召開臨時會，決議7月1日起電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，打破國內電價連7凍後近4年首度大調漲。對此，詹為元透過臉書批評蔡政府，「是誰拖垮台電的？是誰讓台電哭窮？」

詹為元直言，過去連七次凍漲，是民進黨為了地方縣市長選舉、為了總統大選連任不敢漲、為了騙民眾不缺電讓反核四公投過關不敢漲，結果台電累計虧損近千億，「現在總統都連任了，反核四也過了，好吧，台電讓你漲吧！」台電的虧損當然就是民進黨政府造成的。

至於民進黨發言人稱烏俄戰爭導致燃煤價格上漲290%、天然氣成長102%，其他國家電費也有漲，所以我國電費不得不漲。詹為元表示，民進黨怎麼不敢告訴大家，這些國家因為烏俄戰爭了解能源自主性的重要，所以紛紛重啟核電，英國將建6-7座核電廠、法國也要追加1座、就連民進黨經常拿來說嘴的日本也將重啟核能電廠。但台灣就在民進黨錯誤的政策下，勒緊褲投繳著昂貴的電價、吸著燃煤發電的空污、然後看著民進黨講幹話。

詹為元說，「大家不要以為民進黨說只漲用電大戶就不會影響到你我的生活。」他舉例，台北捷運因電費調漲要多花3億元的電費，結果26年沒調過票價的台北捷運準備漲價了，號稱劫富濟貧的漲價方案，因為用電大戶的轉嫁，最後就是「劫富又劫貧」。

詹為元回顧，蔡英文過去曾批評前總統馬英九說 : 「這個政府感受人民的痛苦，跟人民的感覺差很多。」如今他也要送給蔡英文一句話：「現在民進黨這個政府根本感受不到人民的痛苦。」