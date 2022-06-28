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傳2024卸任前潛艦國造無法完工　蔡英文駁：都能照既定期程執行

▲蔡英文28日出席國防部「111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文28日出席國防部「111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（28日）上午舉行今年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，總統蔡英文親臨訓勉，鼓舞軍心士氣。會後，蔡英文在臉書表示，「國軍是守護國家、保衛人民的堅實屏障，相信國人對國軍官兵的付出都深受感動，也非常肯定。身為三軍統帥，我也同感光榮。」另外，媒體報導潛艦國造案無法在蔡英文2024年520卸任前下水，蔡英文雖未講明，但文章首段即強調「國艦國造、國機國造等，都能按照既定期程執行」。

蔡英文28日下午在臉書表示，這幾年來，在國軍的攜手努力下，我們積極推動的軍事改革、國防自主政策，都有很好的進展，包括國艦國造、國機國造等，都能按照既定期程執行，有效提升國防戰力。

蔡英文說，今天在陸海空軍晉任將官勗勉典禮，她也期許我們國軍領導幹部，持續為國家培養人才，一起讓國軍的戰力不斷精進。當前，我們面對疫情的挑戰，以及瞬息萬變的國際情勢，我們國軍不僅不能有任何鬆懈，更要持續強化守護國家安全的力量，讓世界看見我們保家衛國的決心。

蔡英文表示，特別是從疫情爆發以來，我們的國軍官兵秉持著「防疫視同作戰」的精神，積極投入各項防疫作為，只要當國人有需要的時候，就會立刻出動協助、支援。

「國軍是守護國家、保衛人民的堅實屏障，相信國人對國軍官兵的付出都深受感動，也非常肯定。身為三軍統帥，我也同感光榮。」蔡英文也說，她也藉著今天，感謝國軍家人的支持，成為國軍進步的最大動力，我們會繼續努力，推動國防政策，守衛家園。

值得一提的是，《菱傳媒》28日指潛艦國造案原規劃在蔡英文2024年520卸任前，由蔡親自主持下水儀式，然而卻因疫情及航運塞港等，確定落空。而蔡英文臉書首段即強調「國艦國造、國機國造等，都能按照既定期程執行」，某種程度上似乎是回應報導。

國軍111年上半年晉任中、少將名單有，中將人員計林文祥、張台松、劉慶斌、王德揚、顏有賢及劉孝堂等6員。另晉任少將人員計李有金、張榮順、文念宗、蔡惠彣、賴文欽、林主典、龔瓊玉、王正誼、游鑫魁、戴建有、魏孝智、莊鴻文、莊敏典、蕭人瑾、田忠儀、林正忠、姜懿修、黃盈捷及孫立方等19員，合計25員。

依照統計，目前包括陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉、國防部通次室處長蕭人瑾、國防部政戰局副局長陳育琳、憲兵指揮部政戰主任辜麗都等4位女性，創國軍有史以來同時現役女性將官人數最多的紀錄。

▲▼蔡英文28日出席國防部「111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲▼蔡英文28日出席國防部「111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲▼蔡英文28日出席國防部「111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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蔡英文國軍國防部潛艦國造

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