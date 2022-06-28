「昔反漲電價、今漲價內閣」　國民黨：蔡政府習慣性自打臉





▲國民黨今（28）日召開「當年反漲電價是騙？民進黨自打臉已成習慣？」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府昨日拍板調漲電價，國民黨今（28）日批評民進黨，過去批判馬政府的電價合理化政策，如今卻在不恰當的時機調漲電價，政策髮夾彎、雙標、自打臉已成習慣。

經濟部電價審議委員會昨日召開臨時會，決議7月1日起電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，打破國內電價連7凍後近4年首度大調漲。對此，國民黨呼籲總統蔡英文應該針對以下三點做說明：一、抑制物價飆漲的配套措施為何？二、改善發電燃料成本的採購策略為何？三、錯誤能源轉型政策的修正方案為何？否則不該調漲電價，造成人民生活、企業生計的傷害與衝擊。

國民黨認為，雖然調漲對象限為住宅用電每月1000度以上、高壓及特高壓用電戶等，但整體電價平均漲幅達8.4%，恐仍會牽動國內物價攀升、加劇通膨壓力，讓人民的荷包大幅縮水、產業的成本大幅提高。蔡政府一意孤行調漲電價，不恤民瘼，毫無苦民所苦之心；國民黨並質疑，經濟部長王美花曾說買到比俄羅斯更便宜的天然氣，為何如今又說受到戰爭影響，導致燃料成本上升，要漲電價？根本是習慣性的自我矛盾，也讓此波電價調漲失去正當性，蔡政府有責任向國人說清楚、講明白。

國民黨表示，馬政府當年推動油電價格合理化時，民進黨群起痛批，各種質疑的說法如今都可以套用在蔡英文政府身上，尤其當時蔡英文說「這個政府感受人民的痛苦，跟人民的感覺真的差很遠」；蘇貞昌也說「我們嚴肅建議馬政府該換內閣了」；民進黨立法院黨團更連番批評「漲價內閣」、「政府吃人夠夠」等，但如今國內物價飆升、疫情衝擊產業生存等問題更為嚴重，蔡政府仍執意調漲電價，難道民進黨當年所說「民不聊生」、「人民艱苦」、「全民超痛」等都只是騙選票的話術？拿到政權後就不顧人民的苦、人民的痛嗎？

國民黨強調，電價合理化是政府該有的作為，但蔡政府此時調漲卻是讓人民、企業「雪上加霜」的不恰當時機。今年5月國內消費者物價年增率3.39%，是自2012年8月以來的最高水準，連三個月超過3%，連十個月超過通膨警戒線2%，通膨壓力居高不下；換言之，當前物價漲幅是近十年來新高，更是蔡政府執政以來物價最嚴峻的時刻，選在此刻調漲電價勢必牽動國內物價上揚更為劇烈，小老百姓的荷包不僅縮水，根本是「見底」；企業、產業的生計受疫情衝擊尚未復甦，還要承受高電價的成本壓力。此時調漲電價對百姓、企業而言，完全是「傷口上灑鹽」，蔡政府的決策毫無「苦民所苦」之心，棄人民於水深火熱而不顧。

國民黨認為，全球燃料成本雖然增加，但台灣發電成本壓力大的根本癥結仍在於蔡英文政府錯誤的能源政策，經濟部長王美花日前證實，二○二五非核家園的能源配比，百分之廿再生能源確定跳票，導致我國發電必須高度依賴國際燃料，也讓發電成本隨之不斷增加。蔡政府宣示發展再生能源，卻未能達到發電能源的預定配比，是造成我國發電成本不斷增加的重要因素，蔡英文政府應該為其錯誤的能源政策公開道歉。因此，國內電價應該凍漲、燃料採購應該檢討、能源政策應該修正。