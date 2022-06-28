　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「昔反漲電價、今漲價內閣」　國民黨：蔡政府習慣性自打臉

▲國民黨「當年反漲電價是騙？民進黨自打臉已成習慣？」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨今（28）日召開「當年反漲電價是騙？民進黨自打臉已成習慣？」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府昨日拍板調漲電價，國民黨今（28）日批評民進黨，過去批判馬政府的電價合理化政策，如今卻在不恰當的時機調漲電價，政策髮夾彎、雙標、自打臉已成習慣。

經濟部電價審議委員會昨日召開臨時會，決議7月1日起電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，打破國內電價連7凍後近4年首度大調漲。對此，國民黨呼籲總統蔡英文應該針對以下三點做說明：一、抑制物價飆漲的配套措施為何？二、改善發電燃料成本的採購策略為何？三、錯誤能源轉型政策的修正方案為何？否則不該調漲電價，造成人民生活、企業生計的傷害與衝擊。

國民黨認為，雖然調漲對象限為住宅用電每月1000度以上、高壓及特高壓用電戶等，但整體電價平均漲幅達8.4%，恐仍會牽動國內物價攀升、加劇通膨壓力，讓人民的荷包大幅縮水、產業的成本大幅提高。蔡政府一意孤行調漲電價，不恤民瘼，毫無苦民所苦之心；國民黨並質疑，經濟部長王美花曾說買到比俄羅斯更便宜的天然氣，為何如今又說受到戰爭影響，導致燃料成本上升，要漲電價？根本是習慣性的自我矛盾，也讓此波電價調漲失去正當性，蔡政府有責任向國人說清楚、講明白。

國民黨表示，馬政府當年推動油電價格合理化時，民進黨群起痛批，各種質疑的說法如今都可以套用在蔡英文政府身上，尤其當時蔡英文說「這個政府感受人民的痛苦，跟人民的感覺真的差很遠」；蘇貞昌也說「我們嚴肅建議馬政府該換內閣了」；民進黨立法院黨團更連番批評「漲價內閣」、「政府吃人夠夠」等，但如今國內物價飆升、疫情衝擊產業生存等問題更為嚴重，蔡政府仍執意調漲電價，難道民進黨當年所說「民不聊生」、「人民艱苦」、「全民超痛」等都只是騙選票的話術？拿到政權後就不顧人民的苦、人民的痛嗎？

國民黨強調，電價合理化是政府該有的作為，但蔡政府此時調漲卻是讓人民、企業「雪上加霜」的不恰當時機。今年5月國內消費者物價年增率3.39%，是自2012年8月以來的最高水準，連三個月超過3%，連十個月超過通膨警戒線2%，通膨壓力居高不下；換言之，當前物價漲幅是近十年來新高，更是蔡政府執政以來物價最嚴峻的時刻，選在此刻調漲電價勢必牽動國內物價上揚更為劇烈，小老百姓的荷包不僅縮水，根本是「見底」；企業、產業的生計受疫情衝擊尚未復甦，還要承受高電價的成本壓力。此時調漲電價對百姓、企業而言，完全是「傷口上灑鹽」，蔡政府的決策毫無「苦民所苦」之心，棄人民於水深火熱而不顧。

國民黨認為，全球燃料成本雖然增加，但台灣發電成本壓力大的根本癥結仍在於蔡英文政府錯誤的能源政策，經濟部長王美花日前證實，二○二五非核家園的能源配比，百分之廿再生能源確定跳票，導致我國發電必須高度依賴國際燃料，也讓發電成本隨之不斷增加。蔡政府宣示發展再生能源，卻未能達到發電能源的預定配比，是造成我國發電成本不斷增加的重要因素，蔡英文政府應該為其錯誤的能源政策公開道歉。因此，國內電價應該凍漲、燃料採購應該檢討、能源政策應該修正。

 

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／最小MIS-C！　1歲男童染疫近1個月「突連燒3天」
快訊／本土44379「各縣市分佈曝」　台中6397最多
快訊／今增103例死亡！本土+44379「病例數回升」
LIVE／Novavax到貨時程　指揮中心最新說明
人妻斷片遭尪好友性侵　全裸驚醒：怎麼都大便
快訊／台中滷肉飯店命案　主嫌藏匿墾丁民宿！警逮4人歸案
快訊／美劇女星溺斃身亡！　演經典犯罪影集爆紅
23歲重機網紅翹孤輪慘死　網見炫技片嘆：真的危險
具俊曄曬周杰倫世紀合照！　和大S「激烈1舉動」全場閃瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批漲電價「劫富又劫貧」　詹為元：蔡政府對人民痛苦無感

民進黨團支持電價合理調整　「不考慮選舉因素當好人」

「昔反漲電價、今漲價內閣」　國民黨：蔡政府習慣性自打臉

「蔡英文承諾10年不漲電價」　國民黨團：勢必釀成更嚴重通膨

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

吐瓦魯退出海洋大會抗議中國打壓　民進黨團譴責聯合國受政治控制

蔡壁如細數陳時中防疫缺點　「相信台北市選民具辨別優劣的能力」

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

電費凍漲6年今1次漲回本　民進黨挨酸：新台灣模式

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

批漲電價「劫富又劫貧」　詹為元：蔡政府對人民痛苦無感

民進黨團支持電價合理調整　「不考慮選舉因素當好人」

「昔反漲電價、今漲價內閣」　國民黨：蔡政府習慣性自打臉

「蔡英文承諾10年不漲電價」　國民黨團：勢必釀成更嚴重通膨

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

吐瓦魯退出海洋大會抗議中國打壓　民進黨團譴責聯合國受政治控制

蔡壁如細數陳時中防疫缺點　「相信台北市選民具辨別優劣的能力」

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

電費凍漲6年今1次漲回本　民進黨挨酸：新台灣模式

死亡+103！最年輕30多歲男性　打過3劑疫苗有多重慢性病

情斷6年女友！　曹佑寧吐「分手」真實心聲　

到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打

快訊／最小MIS-C！ 1歲男童染疫近1個月「突連燒3天」　已累積15案

批漲電價「劫富又劫貧」　詹為元：蔡政府對人民痛苦無感

東區大媽專吃霸王餐！串燒店狂點3410元…小黃車資也賴帳

快訊／今本土+44379　各縣市確診分佈曝

快訊／今增103例死亡！本土+44379「病例數再回升」

台南女童買麥當勞排隊　下秒突昏迷倒地！畫面曝光嚇壞網

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

政治熱門新聞

周玉蔻爆「陳時中選台北市長」　民進黨回應了

恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

快訊／塵埃落定！她曝陳時中確定代表民進黨參選台北市長

陳時中最新民調還是吊車尾　黃珊珊落後蔣萬安15個百分點

快訊／柯文哲要黃珊珊以無黨籍選台北市長　「何必讓宋楚瑜傷心」

耗盡防疫紅利仍想選北市長　陳時中「華麗轉身」的挑戰

民進黨選對會28日晚間登場　討論雙北、嘉義市、彰化提名

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

民進黨嘉義市長人選　李俊俋將出戰

洪申翰訪美返台確診　蕭美琴送洋芋片可頌

陳時中要選台北市長了？　20年好友揭：他太太點頭

美P-8A與陸對峙20分鐘　退將憂21年前意外恐重演

更多熱門

相關新聞

「蔡英文承諾10年不漲電價」　國民黨團求道歉

「蔡英文承諾10年不漲電價」　國民黨團求道歉

經濟部電價審議委員會決議7月1日起，電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，打破國內電價連7凍後近4年首度大調漲。對此，國民黨立院黨團28日表示，這勢必對通膨造成更嚴重的影響，衝擊民生物價，可預見對疫情中蕭條的百業，衝擊更加沉重。

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

昔喊找到便宜天然氣今卻漲電費　王美花被抓「自打臉打不完」

傳國安會「逾權」對軍方下達指令　總統府、國防部齊反擊

傳國安會「逾權」對軍方下達指令　總統府、國防部齊反擊

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

耗盡防疫紅利仍想選北市長　陳時中「華麗轉身」的挑戰

耗盡防疫紅利仍想選北市長　陳時中「華麗轉身」的挑戰

關鍵字：

蔡英文王美花油電雙漲漲電價

讀者迴響

熱門新聞

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面