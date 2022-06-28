暑假就到新竹市3區親子館　「城市叢林大冒險」集章活動

▲沈慧虹率親子組開箱「城市叢林大冒險」集章活動，圖為香山親子館。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假將至，新竹市3區親子館首度聯合辦理「城市叢林大冒險」系列主題活動，東區親子館「無際草原」、北區親子館「浮島水域」及香山區親子館「大樹叢林」。新竹市副市長沈慧虹與親子組示範開箱，她邀請爸媽帶著孩子，前往親子館歡度炎熱暑假，只要親子蒐集2座以上親子館活動戳章，即可獲得精美積木禮盒1份，活動期間為7月22日至24日，每日共3場次，市民可透過親子館網址優先預約場次(https://wpcc.hccg.gov.tw/）。

沈慧虹表示，新竹市是兒童城市，林智堅市長上任後落實「一區一親子館」政策，因新竹市擁有台灣原址現存最老的新竹市立動物園，因此每座親子館在設計時，便有其各代表之動物，以搭配城市意象。

她說，隨著疫情趨緩，邀請爸媽帶著孩子至親子館參與「城市叢林大冒險」活動，遊戲內容結合親子館代表動物及環境特色，帶領孩童重新看見屬於友善動物城市的豐富活力面貌，陪伴家長及孩子美好育兒時光，讓今年暑假多一項親子共同快樂回憶。

新竹市社會處處長張柔表示，今年暑假為3區親子館首次辦理聯合活動，3區親子館主題不同，親子們可發揮智慧、勇於挑戰及展現合作協力的精神，透過趣味互動，讓兒童了解父母是自己永遠的後援，在成長過程也是亦師亦友的同伴，邀請家長踴躍報名參加。

社會處說明，活動期間各館入館場次及規則與平日相同，每日共三場次，第一場次10:00-11:30、第二場次13:30-15:00、第三場次15:30-17:00，東區及香山區親子館每場次上限50組親子，北區每場次上限10組親子，每場次共90分鐘，場次開始後45分鐘即不再開放入場。

社會處指出，新竹市民可透過親子館網址事先預約，7月8日上午10時開放預約7月22日場次、7月9日上午10時開始預約7月23日場次、7月10日上午10時開始預約7月24日場次，外縣市民眾則須於活動當日現場排隊入館。若有相關問題請洽各區親子館。

有相關問題歡迎洽詢各區親子館。聯絡電話，東區親子館：03-5330761、北區親子館：03-5230866、香山區親子館：03-5301268。