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竹市早療中心　百萬打造全新感官教室「白屋」　

▲新竹市副市長沈慧虹為孩子開箱全白空間的「白屋」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹為孩子開箱全白空間的「白屋」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市兒童發展早期療育中心今（111）年2月啟用，每月最高可服務學齡前兒童日間照顧40名，近日投入百萬打造全新療育感官教室，新竹市副市長沈慧虹為孩子開箱。全白空間的「白屋」，利用燈光、聲音營造星空、海洋等，更設有蛋型鞦韆、音樂踏墊、聲控牆，並從英國引進「觸覺板」，提供視覺、聽覺、嗅覺與觸覺多感官刺激，成為孩子體驗與探索的秘密基地。

沈慧虹表示，她身為本市發展遲緩兒童早期療育推動委員會召集人，一直以來持續關心兒童早期療育的議題，更跨局處協助市府推動「早療三支箭」，除提供早療家庭早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也持續提升早療服務，希望帶給早療兒童和家庭最實質的幫助。

沈慧虹表示，為照顧早療兒的學習需要，以提升早療兒童的學習動機和效能，新竹市早療中心近日打造全新多感官教室「白屋」，並透過多元課程設計，讓早療孩子能自發探索學習，在趣味中自然增進各項感官知覺能力，為發展準備期建立基礎。

沈慧虹親自體驗觸覺板，有泡泡管、鏡子、螢光鍵盤等可拆卸道具，還有孩子可溫馨乘坐的小小蛋型鞦韆，更利用全白天花板、牆面與地面，可投影圖案或營造星空、水波等效果；音樂踏墊則讓孩子可觸碰、踩踏，搭配眼前的七彩牆面，豐富視覺與觸覺體驗。

社會處處長張柔表示，「白屋」裡有多元觸覺牆、光纖管、震動搖椅等設備。其中，從國外引進的「觸覺板」是訓練觸覺功能，觸覺的敏銳程度會影響大腦的辨別能力、身體的靈活性及情緒的穩定，讓孩子多觸摸，有助於刺激大腦發展，發展出合宜的觸覺反應。

社會處指出，這次也更新「聲震水床」設備，讓早療兒躺在水床上感受水波的晃動，刺激前庭覺和本體覺，如果孩子前庭覺失調，最常出現在肢體表現上，隨時隨地都在動，抖腳、搖頭晃腦，或不停地自轉。

新竹市早療中心主任楊玉玲表示，學齡階段的孩子需要多感官知覺的刺激，幫助孩子們學習和發展身心各項能力，原由台塑企業之王詹樣基金會補助100萬元設置感官教室，此次特別感謝業成基金會補助30萬元，進行汰換設備與遷移設置。

市府委託心路基金會辦理新竹市兒童發展早期療育中心，提供早療兒童和身心障礙兒童學齡前日間生活照顧服務，設4間日托教室、療育教室、感官教室、治療室、舒緩室、隔離室、團體空間、會談室等，由專業師資團隊依孩童能力量身設計課程，包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理能力。

新竹市政府表示，若有早療資源需求，歡迎洽詢社會處身心障礙福利科03-5352133，或兒童發展早期療育中心03-5612511。

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