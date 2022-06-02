　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午佳節到　竹市府贈獨老粽子禮盒、加強關懷訪視

▲新竹市府加強關懷262位獨居長輩。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府加強關懷262位獨居長輩。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

端午連假到！新竹市長林智堅宣布，市府準備應景粽子禮盒及防疫小物，加強關懷262位獨居長輩，更結合「街友再出發」工作坊手工防疫皂等關懷物資，由志工親送，陪伴獨老安心過佳節。社會處亦啟動「端午關懷送暖」方案，加強訪視個案並發送320顆粽子、400台斤白米及尿布等物資。

林智堅表示，為協助有意願工作的街友經濟自立，市府自109年10月起辦理「街友再出發試辦計畫」。今年獨居長者端午關懷禮，即結合此計畫中街友香氛精油及手工皂課程製作的「防疫肥皂」，及市府精心挑選的粽子禮盒、點心，陪伴長輩健康防疫，平安過端午。

社會處處長張柔表示，目前市府列冊262名獨居老人，市府結合獨老關懷志工，除定期訪視、提供關懷及協助疫苗施打，也持續發放口罩，提供防疫物資。自109年2月至今（111）年6月，已累積發放2萬6,063人次，共11萬9,758片口罩。

社會處表示，市府親送防疫關懷包至每位獨老長輩家中，每包防疫關懷包內含麥片、餅乾、泡麵及咖啡等生活需求物資及快篩劑，共發放262人次，為長輩的防疫生活準備齊全。

社會處表示，70歲的黃炳文爺爺早年離婚，獨自育有二子一女，後來卻僅剩次子有聯繫。黃爺爺因肢體障礙十幾年無法工作，長年獨自一人生活，但黃爺爺心存感恩說：「幸好有市政府和獨老志工的關心和幫忙，陪伴我讓我不會感到孤單沒伴。」

此外，市府表示，社會處長期密切關心需關懷的家庭，提供相關資源並給予即時協助，端午前社工也透過電訪、家訪加強關懷，確保社會安全網有效接住每位需要幫助的人，端午期間也有社工即時提供協助。

社會處指出，有一家庭由視障父親及罹患慢性疾病母親扶養4名孩子，近期因疫情影響工作收入，由於1個孩子未滿2歲，奶粉、尿布開銷龐大，社工特地於端午前夕媒合善心人士提供的粽子、尿布等物資，讓一家6口能及時至愛心福利社領用，溫暖度過端午佳節。

社會處說明，「愛心福利社」提供各種必要生活物資，讓中低收或急難家庭，在緊急需求時能及時換取所需物資，協助急難家庭在疫情增溫、生活危難時能夠溫飽。

社會處呼籲，市民朋友可以多多關心住家附近的獨居長輩，如有需要更進一步的關懷服務，可與社會處聯繫，由社工了解長輩的需求後提供適切服務。此外，也期待更多市民加入志工行列，讓長輩「獨居不孤單」，歡迎有意願且有熱忱服務的團體，或發現身旁獨居長輩需關懷協助，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

ET快訊
快訊／三重驚傳血案！1男遭砍傷重倒血泊　兇嫌負傷逃逸
快訊／下班注意！洲美快速道路嚴重車禍！車流回堵
IP在北市府！網軍造謠「妻、3孩確診送醫」　柯文哲：一週內查
6歲腦癌女童確診後捧畫作現身！　父：她都勇敢承擔
新北81分鐘錄音檔　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪
柯文哲自曝確診出現後遺症　「前幾天很明顯」
國防大學遠距男女學生「活春宮」！　同學側錄外流慘了
快訊／收購公墓旁廢車　車廠員工拆解驚見「腐爛男屍」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

表揚111年台東縣模範公務人員　加碼贈熱氣球自由飛獎勵

劉櫂豪召開協調會爭取漁民權益　明年調整演練期程降低對衝擊

元健天籟列車送愛到台東　200台助聽器免費領

端午節前夕　台南專勤隊宣導防堵非洲豬瘟郵包新規定

知本國家森林遊樂區園區設施改善到位　5條步道全線開放

端午佳節到　竹市府贈獨老粽子禮盒、加強關懷訪視

台美攜手「氣象雷達站」進駐港南運河　連假戶外放風新景點

確診者、居隔者切勿以旅宿當作隔離處所　避免造成防疫破口

立委鄉長連袂赴農委會　要求釋迦保險朝有利農民方向研議

「疫起做志工」當抗疫醫護後盾　屏東接線志工忙到沒時間吃飯

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

表揚111年台東縣模範公務人員　加碼贈熱氣球自由飛獎勵

劉櫂豪召開協調會爭取漁民權益　明年調整演練期程降低對衝擊

元健天籟列車送愛到台東　200台助聽器免費領

端午節前夕　台南專勤隊宣導防堵非洲豬瘟郵包新規定

知本國家森林遊樂區園區設施改善到位　5條步道全線開放

端午佳節到　竹市府贈獨老粽子禮盒、加強關懷訪視

台美攜手「氣象雷達站」進駐港南運河　連假戶外放風新景點

確診者、居隔者切勿以旅宿當作隔離處所　避免造成防疫破口

立委鄉長連袂赴農委會　要求釋迦保險朝有利農民方向研議

「疫起做志工」當抗疫醫護後盾　屏東接線志工忙到沒時間吃飯

美真實確診數超越官方30倍！落差主因曝光　哈佛醫：簡直是在玩火

快訊／三重驚傳血案！1男遭砍傷重倒血泊　兇嫌負傷逃逸

宋智雅消失4月重啟IG發文　穿著風格變一個人「只穿白T、牛仔褲」

理財周刊／聯發科為台股觀察指標

興大畢聯前會長涉吞172萬　「要學生面對問題」校方不幫全額代墊

公婆幫忙買房！人妻卻被「當傭人抵房租」：假日也不能喘氣

理財周刊／烤雞陷阱

國中會考6／4、6／5豐原高中369人補考　家長不得陪考

路上巧遇小燕子馬桶！她抬頭遭「臭臉怒瞪」秒發抖：我沒有要偷啦

快訊／洲美快速道路嚴重車禍！轎車撞爛翻肚躺地　車流嚴重回堵

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

地方熱門新聞

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

偷埋垃圾清理費8469萬　他花十年自己清

鄭文燦8年施政成績　九連霸議員評80分

彰化第二位鄉鎮市長確診　「我測到兩條線」游振雄今起隔離

臺灣客家茶文化館OT案簽約　年底開館營運

爭取大崗高中興設　容積代金用途受關切

男子「四條通」因違規停車被警查獲

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

合歡山暗空公園管理自治條例　7月送南投縣議會

學甲警巡邏查獲毒犯車上拉K

線上教學不熟操作國小童急哭　潮州警神救援

執行署台南分署法拍會6/7登場

桃機三航廈工程進度小幅超前

台東BNT疫苗快打站首日到打率9成

更多熱門

相關新聞

竹市寄養家庭招募中　提高寄養費最高7%

竹市寄養家庭招募中　提高寄養費最高7%

寄養家庭長期提供安置兒少溫暖的避風港，新竹市政府與新竹家扶長期合作近30年，目前在新竹縣市有57戶在職寄養家庭，每年照顧約55名兒少。今(111)年市府擴大申請寄養家庭資格，開放同志伴侶及新婚夫妻申請、取消65歲年齡限制，並提高安置費用最高至29,240元，新竹市長林智堅號召更多人投入寄養家庭行列，成為愛的守門員，一起接住需要愛的孩子。

「毅力媽媽」獨養2孩獲頒模範母親

「毅力媽媽」獨養2孩獲頒模範母親

竹市111年度「國國市集」強力招募中

竹市111年度「國國市集」強力招募中

低收及中低收入戶加發生活補助

低收及中低收入戶加發生活補助

「女子百姓」活動登場

「女子百姓」活動登場

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

快訊／安珀赫德決定上訴！

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面