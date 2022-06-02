端午佳節到　竹市府贈獨老粽子禮盒、加強關懷訪視

▲新竹市府加強關懷262位獨居長輩。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

端午連假到！新竹市長林智堅宣布，市府準備應景粽子禮盒及防疫小物，加強關懷262位獨居長輩，更結合「街友再出發」工作坊手工防疫皂等關懷物資，由志工親送，陪伴獨老安心過佳節。社會處亦啟動「端午關懷送暖」方案，加強訪視個案並發送320顆粽子、400台斤白米及尿布等物資。

林智堅表示，為協助有意願工作的街友經濟自立，市府自109年10月起辦理「街友再出發試辦計畫」。今年獨居長者端午關懷禮，即結合此計畫中街友香氛精油及手工皂課程製作的「防疫肥皂」，及市府精心挑選的粽子禮盒、點心，陪伴長輩健康防疫，平安過端午。

社會處處長張柔表示，目前市府列冊262名獨居老人，市府結合獨老關懷志工，除定期訪視、提供關懷及協助疫苗施打，也持續發放口罩，提供防疫物資。自109年2月至今（111）年6月，已累積發放2萬6,063人次，共11萬9,758片口罩。

社會處表示，市府親送防疫關懷包至每位獨老長輩家中，每包防疫關懷包內含麥片、餅乾、泡麵及咖啡等生活需求物資及快篩劑，共發放262人次，為長輩的防疫生活準備齊全。

社會處表示，70歲的黃炳文爺爺早年離婚，獨自育有二子一女，後來卻僅剩次子有聯繫。黃爺爺因肢體障礙十幾年無法工作，長年獨自一人生活，但黃爺爺心存感恩說：「幸好有市政府和獨老志工的關心和幫忙，陪伴我讓我不會感到孤單沒伴。」

此外，市府表示，社會處長期密切關心需關懷的家庭，提供相關資源並給予即時協助，端午前社工也透過電訪、家訪加強關懷，確保社會安全網有效接住每位需要幫助的人，端午期間也有社工即時提供協助。

社會處指出，有一家庭由視障父親及罹患慢性疾病母親扶養4名孩子，近期因疫情影響工作收入，由於1個孩子未滿2歲，奶粉、尿布開銷龐大，社工特地於端午前夕媒合善心人士提供的粽子、尿布等物資，讓一家6口能及時至愛心福利社領用，溫暖度過端午佳節。

社會處說明，「愛心福利社」提供各種必要生活物資，讓中低收或急難家庭，在緊急需求時能及時換取所需物資，協助急難家庭在疫情增溫、生活危難時能夠溫飽。

社會處呼籲，市民朋友可以多多關心住家附近的獨居長輩，如有需要更進一步的關懷服務，可與社會處聯繫，由社工了解長輩的需求後提供適切服務。此外，也期待更多市民加入志工行列，讓長輩「獨居不孤單」，歡迎有意願且有熱忱服務的團體，或發現身旁獨居長輩需關懷協助，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。