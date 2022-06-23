竹市日間照顧服務再創新　培力憨兒手作濾掛咖啡

▲沈慧虹關心憨兒手作濾掛咖啡課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為讓身障者有更多學習機會、照顧更多元，攜手喜憨兒基金會桃竹事務所及在地企業「直達咖啡」，首創服務新型態「濾掛咖啡包裝」課程，打破以往身心障礙者僅是「受照顧對象」的日照服務框架。新竹市副市長沈慧虹表示，課程更為身障者提供「易讀版」作業流程，培力憨兒手作能力，所得也將捐贈、或是作為憨兒的獎勵金，產生良善公益循環。

沈慧虹日前至新竹市身心障礙者日間照顧中心，關心憨兒手作濾掛咖啡課程，喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所副執行長顏鴻吉也一一介紹環境，包含運動、音樂教育課程等活動。

沈慧虹在憨兒的指導下，一起製作濾掛咖啡，她表示，憨兒潛力無限，能在工作中逐漸建立自信，學習獨立作業，還能學習到與他人相處互動的方式，慢慢地發揮專業職能，實現自我價值，讓家人放心。市府與企業一起協助受照顧的身心障礙者，以創新方式，讓身心障礙者的照顧服務有更多元可能。

市府指出，直達咖啡為竹市在地品牌，負責人劉得煒先生表示，他希望善盡小小的社會責任，於是接洽台東關山聖十字療養院，並與市府和喜憨兒基金會合作，由直達咖啡提供相關的設備及技術。濾掛咖啡包成品賣出的所得，一部分作為憨兒的獎勵金，每包1.5元，也和憨兒討論學習金錢運用，另一部分回饋台東關山聖十字療養院，每賣出一包捐20元，讓友善公益的善循環延續，共創深遠的影響力及社會責任。

喜憨兒基金會桃竹事務所副執行長顏鴻吉表示，憨兒開始參與手作咖啡課程後，生活出現改變，也更有自信，服務對象「筱君」回家跟媽媽說：「我現在可以做咖啡了哦！不是只是上課而已！」另一位服務對象「盈盈」也開心跟媽媽分享：「我是負責磨咖啡豆的，很厲害吧！」服務對象「佳嘉」的媽媽則說，日照的活動設計加入濾掛咖啡製作及包裝，可以讓孩子有更多活動機會，是很棒的服務設計。

顏鴻吉說，許多人誤以為，憨兒能做的工作很少，其實憨兒們蘊藏無限可能，需要被發掘。

社會處處長張柔表示，即使是需要高密度支持的身心障礙者，也能透過淺顯易懂的課程，培養手作能力。社福界需要創新與支持，達到「自助助人」的公益循環，喜憨兒基金會所服務的服務對象除了學習製作濾掛咖啡包的能力外，產品也成為服務對象與社會公益的媒介。