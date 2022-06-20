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竹市「好孕專車」來了　補助產檢車資6000元

▲「好孕專車」讓孕婦安心，守護小朋友健康。（圖／新竹市政府提供）

▲「好孕專車」讓孕婦安心，守護小朋友健康。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供新竹市孕婦貼心照顧服務，市府自今(111)年6月27日起開辦「好孕專車服務」，提供產檢交通費補助6,000元，並加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮。新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市為桃竹苗地區首辦「好孕專車」縣市，盼透過建構友善便利的交通運輸服務，讓孕婦安心，守護小朋友健康。

沈慧虹今日出席記者會時，除了和開著「小小專車」的小朋友互動合影，也開箱「好孕車券」，讓孕婦安心搭車。她指出，好孕專車結合大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等4大車隊，共1,477台車提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費補助。

沈慧虹表示，好孕專車服務遍及新竹縣市，出得去、回得來，希望大家在這城市能放心工作、生養小孩，從小朋友還在媽媽肚子裡就開始照顧，期許小朋友健康、孕婦安心、家人快樂，才是真正幸福城市。謝謝4家計程車行以及在地企業藍印子願意幫助大家得到幸福。

社會處處長張柔表示，「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住本市之孕婦，及與本市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留之新住民孕婦，且最近一年綜合所得稅率未達20%者。準媽媽們取得孕婦手冊後，6月27日起，可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6,000元之車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8,000元。

社會處表示，好孕專車乘車券每冊有各20張200元、100元車資抵用券，孕婦於乘車後替代現金支付車資，每一趟次不限單張使用亦不找零。孕婦搭乘合作車隊往返新竹縣市產檢醫療院所，其中起訖端必須為醫療院所及新竹縣市轄內。

社會處指出，符合資格的孕婦或家屬可持孕婦健康手冊、孕婦及配偶之身分證正反面影本、新式戶口名簿或近3個月之戶籍謄本、經稅捐稽徵機關核定之申請人、配偶及認列綜合所得稅扶養親屬「最近一年綜合所得稅核定通知書」，設籍前新住民另檢附居留證影本或護照影本，前往戶籍所在地區公所提出申請。相關事項可至社會處網頁(https://is.gd/eQrBC0)查詢或電洽03-5352102社會處婦女兒童少年福利科。

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