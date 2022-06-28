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少年戲水驚見浮屍！2潛客「水下50公尺洞穴探險」　魂斷絕美湖泊

▲▼美國佛州「布弗德泉洞」（Buford Springs Cave）2名潛水客死亡。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

▲3名少年前往「布弗德泉洞」戲水，卻發現浮屍。（圖／翻攝赫爾南多郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州3名少年前往布弗德泉洞（Buford Springs Cave）戲水，赫然發現1具浮屍，搜救人員接獲通報後，又在水深137英尺處（約42公尺）找到另一名死者。當局表示，2名罹難者都是潛水客，疑似想要深入水下167英尺（約為51公尺）的湖中洞穴探索，卻意外身亡。

本案22日發生在沙薩霍維茨卡野生公園（Chassahowitzka Wildlife Park），根據3名目擊少年說法，2名潛水客在上午11時抵達，沉入湖中一陣子後又浮起，討論是否應該「回到洞穴裡」以及是否攜帶足夠氧氣。其中一人提到「我的氧氣瓶可能有裂縫」，但過了一陣子，2人卻再度潛入水下。

不久後，少年們發現，其中一名潛水客臉部朝下漂浮著。他們起初以為對方是故意這麼做，以尋找水下同伴，但很快就注意到，湖面上完全沒有呼吸時會產生的泡泡，於是趕緊游過去查看，才驚覺對方早已失去意識。

▲▼美國佛州「布弗德泉洞」（Buford Springs Cave）2名潛水客死亡。（圖／翻攝Todd Richard Mckenna臉書）

▲52歲潛水客麥肯納不幸身亡，另一名死者甘布里爾的照片未被公開。（圖／翻攝Todd Richard Mckenna臉書）

3名少年趕緊把潛水客帶往碼頭，卻無法將其從水中拉出，於是在中午12時20分左右通報當局。員警趕赴現場後，把潛水客抬出水面、安置在一塊岩石上，但對方已經死亡。隨後，國際水下洞穴救援及復原協會（IUCRR）也抵達支援，很快就在湖中找到第2名死亡的潛水客。

赫爾南多郡（Hernando County）警長辦公室聲明指出，「2名潛水員都沒有明顯創傷跡象，而且都有合適的潛水裝備，但目前尚不清楚，是否所有設備都正常運作。」他們後來確認，死者分別為52歲的麥肯納（Todd McKenna）及63歲的甘布里爾（Stephen Gambrell）。

佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）官網寫道，布福德泉洞是一個地下洞穴網絡，必須潛水167英尺（約為51公尺）才能抵達，內部通道蜿蜒狹窄，潛水者進入這個危險環境前，必須向官方申請並且取得授權，「即使經驗豐富的洞穴潛水者也會在這裡喪生，水下洞穴雖然很美，但不容許一點失誤。」

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