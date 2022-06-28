「蔡英文承諾10年不漲電價」　國民黨團：勢必釀成更嚴重通膨

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文承諾10年不漲電價」　國民黨團轟：勢必釀成更嚴重通膨

▲民進黨中執會後，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

經濟部電價審議委員會決議7月1日起，電價平均漲幅8.4％，高壓及特高壓等工業用戶，最高漲幅15％，打破國內電價連7凍後近4年首度大調漲。對此，國民黨立院黨團28日表示，這勢必對通膨造成更嚴重的影響，衝擊民生物價，可預見對疫情中蕭條的百業，衝擊更加沉重。

國民黨團指出，蔡政府錯誤能源轉型政策，造成人民生活、企業生計的傷害，蔡英文總統曾承諾10年內不會大漲電價，如今卻跳票應該道歉。

黨團總召曾銘宗表示，總統蔡英文在105年2月29日對外宣示「10年內電費不會漲價」，如今蔡英文總統該出來說清楚，為何政治承諾會跳票？並向全民道歉。

曾銘宗指出，在疫情仍舊嚴峻時刻調漲電價，時機根本不對，百業蕭條，無薪假屢創新高，油電雙漲，將導致萬物齊漲，讓來勢洶洶的通貨膨脹問題，火上加油。曾指出，外界質疑蔡政府會不會年底選後大幅調漲民生電價？年底選舉結束後，民進黨政府會

黨團副書記長謝衣鳯也表示，5月份痛苦指數破7，已經創歷年新高，昨天電價審議委員會所推出最新電價調整方案，未來人民痛苦指數會持續上升，今年將是台灣人最痛苦的一年。

謝衣鳳說，根據中油統計數顯示，從1月3日到6月27日止，汽柴油價格節節攀升，92無鉛汽油1月3日價格為28.4元、6月27日價格為30元，漲幅達5.6%；95無鉛汽油1月3日價格為29.9元、6月27日價格為31.5元，漲幅達5.4%；98無鉛汽油1月3日價格為31.9元、6月27日價格為33.5元，漲幅達5%；高級柴油1月3日價格為26.4元、6月27日價格為27.7元，漲幅達4.9%。換言之，1-6月汽油價格平均漲幅5%左右。

謝衣鳳質疑，漲用電大戶，就不會影響民生嗎？電價審議委員會調漲所謂用電大戶，指的是使用高壓、特高壓用電戶調漲15%，但是這些使用高壓、特高壓的用電大戶，都多屬於基礎工業、高耗能產業，如鋼鐵、石化、水泥、紙業，當這些產業電價都上漲之後，影響所及是百工百業，當基礎工業成本上漲之後，「難道蔡政府可以要求這些基礎工業產品不要上漲嗎？」

謝衣鳯表示，根據111年台電資產負債表，淨值為3,074億元，扣除核四2,849億元，僅剩225億元，今年虧損853億元，台電現在根本實質破產。

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