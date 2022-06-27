劇本寫好了？耗盡防疫紅利仍要選北市　陳時中轉身背後的挑戰

▲衛福部長陳時中 。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選年底登場，首都台北市為兵家必爭之地，代表白色力量的現任市長柯文哲任期將滿，藍綠積極搶進，希望能收復失土，不過，相較於國民黨老早敲定由立委蔣萬安參選，民進黨卻遲遲未有動作，因為本土疫情爆發，參戰的頭號人選、衛福部長陳時中如何「華麗轉身」，一直困擾著黨中央，而今，這套劇本似乎終於寫好。

陳時中12日因確診隔離，日前才剛於每日疫情記者會上「復出」，指揮中心27日卻宣布，陳時中之後只有重大政策才會主持記者會，每周沒有固定哪天主持。儘管指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官沒有一定要主持記者會，陳時中也未鬆弛各項指揮官任務，會如常在指揮中心參加各項會議，但時間點接近選戰，也讓外界好奇陳時中動向。

回頭看兩年前，新冠肺炎肆虐之際，由陳時中所領軍的中央流行疫情指揮中心成功擋下第一波病毒攻擊，嚴格執行清零，另還有口罩國家隊等政策，創造防疫佳績，引來國際關注。從政府到人民，紛紛高喊「Taiwan Can Help」，也讓陳時中聲勢水漲船高。

到了今年4月，當全世界幾乎都已經不再因為新冠肺炎所困時，台灣國內確診病例卻持續創下新高，疫情一發不可收拾，針對指揮中心應變能力的罵聲四起。從疫苗到快篩，政府曾引以自豪的「超前佈署」，成為民怨嘲諷的標靶，而陳時中一句「自主應變」，也讓指揮中心被轟到滿頭包。

疫情影響，民進黨針對台北市的佈局腳步只能放到最慢，眼見陳時中跌落神壇，綠營內也有人出聲有意爭取參選。無任所大使林佳龍就喊話準備投入選戰，近期也開始端出政見，而當時被每日疫情記者會綁住的陳時中，對於大選話題，則不願正面多做回應。

▲無任所大使林佳龍林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

如今，隨著本土確診數趨緩，陳時中這一方也動了起來。因確診隔離休息的這幾天，他的支持度有不減反增的趨勢，且獲得黨內各派系，諸如英系、新系、蘇系、綠色友誼連線等多數派系的支持，加上具備全國知名度，依舊是選戰「火車頭」熱門人選，據了解，英系更已經為陳時中物色競選辦公室地點，打算租在與「小英教育基金會」位在台北市長安東路一段的同一棟大樓。

然而，林佳龍並沒有打算要退讓的意思，雖然曾說「成功不必在我」，但27日接受訪問時透露，根據內部對比式民調誰比較適任台北市長，自己在2個月前就已超越陳時中，最新民調更以35％比19%領先。

曾擁超高人氣的陳時中，想投入九合一大選，一方面要面對林佳龍這個強敵，另一方面要處理轉身離開後的質疑聲浪，若未來真獲提名，比對手還晚開始的選戰步伐如何急起直追，都考驗著陳時中。