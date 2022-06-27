台灣新政協會「打侯」？　林奕華爆：網查無立案及歷史活動足跡

▲「台灣新政協會」今（27）日發布民調，指出新北市長侯友宜因「恩恩案」處理不周，滿意度及信任度雙雙下滑。（資料照／新北市政府提供）



記者羅婉庭／台北報導

「台灣新政協會」今（27）日發布民調，指新北市長侯友宜滿意度、信任度因「恩恩案」下滑，引起高度討論。至於台灣新政協會是什麼單位？國民黨立委林奕華指出，不管是「臺灣新政協會」還是「台灣新政協會」，在網路上都查不到任何立案或代表人相關資訊以及其他有關協會的歷史活動足跡。

台灣教授協會副會長陳俐甫、台北海洋科技大學副教授吳建忠、台灣新政協會執行長張宇韶、立委趙天麟、台灣國際法學會副秘書長林廷輝等人上午於立法院召開召開「侯友宜神話破功」記者會，發布台灣新政協會委託趨勢民調公司針對侯友宜受恩恩案影響之民調。

林奕華於記者會前研究「台灣新政協會」背景，卻查不到任何立案、代表人相關資訊以及歷史活動足跡，她再搜尋「趨勢民調」，出現吳世昌、徐永明、林佳龍以及sogo案白手套等神奇的字串。林奕華說，「此時，即使不看內容，記者會要公布什麼內容，我心裡大概有底了！」

林奕華指出，依照「人民團體法」第10條，人民團體成立，主管機關得利用網際網路或其他方式，供社會大眾查詢人民團體相關立案資訊。她指出疑點：這個協會在今天以前，google不到任何已立案資訊。

「難道這個協會成立的目的與宗旨就是打擊侯友宜的？不然怎會都還沒立案完備，就急著委託民調、開記者會？」林奕華也發現，該協會的執行長是張宇韶。張另一個令人熟知的身份是兩岸政策協會副秘書長，也就是去年談話性節目中稱「台北市大安區里長在疫情期間招攬出遊」，事後又公開道歉說是自己查證不周的名嘴。

林奕華說，既然張宇韶有另一個身份，為何又要大費周章成立另一個協會來發布民調？她指出，「這是似曾相識的操作手法」，透過特定目的的協會、學會，在選舉前如雨後春筍般出現，做著帶風向、似是而非的民調，成員之間又有著高度的重疊性，原班人馬，有著相同的目的，卻用著不同的招牌，但又總是那麼的恰巧，選舉結束後，不是就此消失地無影無蹤，就是停止運作到下一次選舉前又開始出現。

林奕華批評民進黨，發布這樣的民調到底對誰有好處？ 台灣社會不應容許這種策略性、洗腦式的民調存在，「正正當當、好好經營一塊招牌很難嗎？」

▲網路上查無台灣新政協的立案及負責人資訊。（圖／林奕華提供）