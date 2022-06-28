傳國安會「逾權」對軍方下達指令　總統府、國防部齊反擊

▲國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄。（合成圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安會秘書長顧立雄接掌國防部長的傳言昨才被總統府反駁，今（28日）又有報導指控國安會插手三軍統帥職權，對高階將領下達命令。對此，總統府與國防部齊發聲明，強調上述消息與事實不符；府方也譴責，連續兩天操作類似議題，可以休矣。

《中國時報》昨才報導顧立雄可能成為首位文人國防部長，遭總統府發言人張惇涵反駁「荒誕不實」，總統府沒有要異動國防部長的打算。《中國時報》28日再指，國安會為總統幕僚，與國防部沒有上下關係，只是總統蔡英文改變每周由國防部長1對1或加上參謀總長的2對1「小軍談」，換成國安會成員代替蔡出席，導致蔡政府任內，時有所聞國安會打電話給高階將領交辦事項。

對此，張惇涵反駁，這又是一篇未向總統府查證的報導，內容夾敘夾議，諸多與事實不符。張惇涵強調，總統是三軍統帥，國安會依照總統授權及指示，協助總統處理各項國安業務，國安會不可能插手統帥權，也不可能逾越權力。

「蔡總統向來尊重國軍的專業，也力挺國軍官士兵，相信這點國人有目共睹。」張惇涵表示，總統府與國防部也多次公開說明，國安會與國防部是「一個團隊、一個目標」，共同為提升國防戰力、捍衛國家安全 共同努力。此值國際政經局勢複雜變遷之際，國軍軍心士氣尤為重要，《中國時報》連續兩天操作類似議題，可以休矣。

國防部也鄭重澄清媒體報導與事實不符，並列三點說明：第一、依我國國防體制，總統統率全國陸海空軍，為三軍統帥，行使統帥權指揮軍隊，直接責成國防部長，由部長命令參謀總長指揮執行。總統為決定國家安全有關之國防大政方針，或為因應國防重大緊急情勢，得召開國家安全會議。

第二、國安會與國防部，皆為國安團隊的重要份子，「一個團隊、一個目標」，皆以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。報導所謂「插手統帥權」說法無端，並非事實。

第三、呼籲相關媒體進行報導前，應善盡查證之責，並謹守社會公器分寸，避免影響大眾視聽。