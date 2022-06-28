拆奇萊北峰標示牌！「露鳥哥喊冤」被打臉　內幕曝光：一群猴子

▲露鳥哥喊冤遭打臉。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

一名張姓登山客日前疑似破壞奇萊北峰山頂的標示牌，並比出中指拍照，遭到起底與撻伐，事後他喊冤強調「本來就壞掉」，沒想到這說法迅速被打臉，有知情人曬出群組截圖，直指他的確不是唯一的兇手，而是合夥犯案。

這張單手抓起奇萊北峰標示牌，另一手比出中指的照片，激起廣大網友的怒火，而脫序主角張男也遭起底，他2020年才在奇萊北峰攻頂時，腳踩三角點標示和朋友一起「露鳥」，被依妨害風化罪送辦，不過事後檢方不起訴處分。

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眼看輿論越演越烈，張男昨早喊冤，表示攻頂時標示牌就被人拆除了，所以才會拿著被拆掉的標示牌拍照，更一副理所當然地說「屁孩男生會有這種行為很正常，我幹嘛要去符合社會大眾的觀感？」

▲知情人曬出群組對話。（圖／翻攝自PTT）

沒想到，晚上就有知情人爆料，「為什麼石牌會鬆動？因為他們在自己的群組鼓吹同夥，四處挖三角點基石、太管處石牌，有一個共犯集團打著無痕山林的藉口，四處破壞、偷竊公物。資料太多就不都列出來了，吃瓜看重點就好，需要知道的人自己找管道。」

從對話中可見，另一位林男直呼，「那個我搞很久才把它整根弄起來，結果有人上來，不然我就把它扔了。」

對此，鄉民們傻眼一片，紛紛回應「我會笑死，做壞事還告訴大家」、「腦袋不知道在想什麼」、「一群X障」、「8+9沒地方去，已經開始登山了」、「搞不懂他搞這個爽點在哪」、「水準低落還沾沾自喜」、「願他就在奇萊裡面走向人生盡頭」、「得罪奇萊也是猛啦」、「昨天還沒這麼多關注，這群猴子持續自爆中」。

▲張男被起底，2020年在同一三角點上露鳥拍照。（圖／翻攝自靠北登山大小事）

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