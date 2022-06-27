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誰接任警政署長？網傳陳菊帶楊源明見總統　總統府駁：不可能

▲▼警政署長陳家欽出席法務部檢察機關首長聯合交接及宣誓典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲警政署長陳家欽。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

警政署長陳家欽22日突然申請提早退休，由誰接任引發各界議論。而近日有媒體指出，透過陳家欽穿針引線，監察院長陳菊帶台北市警局長楊源明進總統府見蔡英文，對此，總統府發言人張惇涵27日表示，這又是一則未向總統府查證的報導。關於警政署長繼任人選，蔡英文沒有接見過任何人，監察院長陳菊沒有、也不可能帶楊源明見總統。

陳家欽22日突然申請提早退休，引發各界討論。對此，行政院長發言人羅秉成說，院長蘇貞昌也希望陳家欽能繼續留在團隊一起努力，但陳以讓警界提早進入新一波人事布局為由，提早申請退休，讓院長難以拒絕。

羅秉成指出，今年7月跟明年1月會有2波三線二以上的高階警官異動，今年7月有9名、明年1月11名，包括警政署副署長、主任秘書、六都的局長與副局長等，如果是明年才屆齡退休，明年7月才交接給新任署長，用人的空間跟領導統御或許會受到影響。此外，加上後年就是總統大選，7月新任署長交接後要做相關大選期間的治安維護跟準備，時間恐怕不太夠，要給更多更充裕的時間準備。

對於接任人選，有媒體報導指出，陳菊已經帶楊源明進總統府見小英，張惇涵27日則澄清，這是一則未向總統府查證的報導。關於警政署長繼任人選，蔡英文沒有接見過任何人，監察院長陳菊沒有、也不可能帶楊源明見總統。

張惇涵表示，總統府呼籲媒體應善盡查證責任，也期盼各界勿以訛傳訛。至於警政署長的繼任人選，將在定案後對外發布，各界無須過度臆測。

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