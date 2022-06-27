花蓮縣長起手式？Kolas出書談原民認同　蔡英文推薦：期許她奉獻花蓮

▲谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，民進黨花蓮縣長參選人懸而未決，近日則傳出綠營鎖定總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰。Kolas20日出版新書《愛是一條線》，紀念她已故父親、討論原住民認同議題，總統蔡英文也親筆撰寫推薦序，蔡英文表示，期許Kolas把這份來自花蓮土地上的勇氣和精神，奉獻給這片土地，為花蓮鄉親服務。

Kolas Yotaka撰寫《愛是一條線》，Kolas Yotaka表示，書中記錄與父親過往相處的點滴，及在面對人生重大挑戰時，不忘父親「以身為阿美人為榮」的教誨，深信唯有認同生命的根源，為自己的人生座標定錨，才有展翅飛翔的勇氣。

蔡英文表示，Kolas Yotaka是總統府發言人，這次她出新書，換我來為她發言，希望更多人能透過這本書，認識優秀、溫暖和堅韌的Kolas。

蔡英文表示，在閱讀這本書的時候，看到Kolas與父親相處的點滴，也看到她的家族是如何把溫柔、堅毅的精神，代代傳承下來。其中最印象深刻的，就是出身花蓮阿美族的Kolas，在辦公室裡，有一張祖母的照片和一塊來自花蓮的石頭，用來時時刻刻提醒自己，不要忘記自己從哪裡來，也不要忘記自己的使命。

蔡英文說，Kolas是取自祖母的名字，也是父親對她的期許，希望她能夠像祖母一樣美、善、真。當Kolas剛從行政院發言人轉任為總統府發言人，邀請父母來到總統府。她父親一走進她的辦公室，就指著祖母的照片說：「阿嬤陪妳上班」，還特別和照片一起合照。那一幕，是父親對母親的思念、也是父親對女兒的期許。

蔡英文指出，Kolas用美、善、真的態度，努力撕去他人對原住民、對女性的刻板印象。在求學期間，她就投入原住民族運動、社會運動，積極參與公共事務，展露出實踐公平正義的抱負。投入職場二十多年來，她不論是擔任主播、地方局處首長、立法委員或是發言人，都用自己的能力為社會和國家帶來貢獻，也期待用自己的經驗，回饋她最關心的家花蓮。

對於Kolas，蔡英文表示，很高興能和Kolas共事，從她的身上，看見一位溫柔、堅毅又富有內涵的女性，在職場上獨當一面，「我相信，這是花蓮這片寬闊的土地，以及阿美族特有的韌性，給她的養份。」

蔡英文期許Kolas，把這份來自花蓮土地上的勇氣和精神，奉獻給這片土地，為花蓮鄉親服務，為花蓮的進步而努力，讓花蓮人可以因家鄉而驕傲，讓東台灣開花結果，綻放出美麗的光芒。」