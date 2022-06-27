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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰北市選舉？傳陳時中將辭指揮官　藍委憂：民眾該何去何從

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&福島食品 陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心指揮官陳時中27日起將不會固定主持例行記者會，更傳出他即將卸下防疫工作、投入北市首長選戰。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，每分每秒都有人確診，誰也不知道身旁的家人、朋友會是輕症還是重症，防疫的戰爭都未結束，就要換下最前線的指揮官，「未來民眾該如何防疫、該何去何從？」

葉毓蘭表示，從今天開始陳時中便不會在下午2點的時候坐在鏡頭前一起跟大家拚防疫，指揮中心僅表示若有重大政策陳時中會親自主持，「但是有什麼事情會比防疫、比快篩亂象更重要呢？不用想都知道就是選舉！」

葉毓蘭指出，從最近的兒童疫苗不足、快篩之亂不難發現，我國的最高衛政機關衛福部內部管理嚴重失能，食藥署長吳秀梅被各種爆料，EUA公文送件速度快如光速，以及食藥署內部提供相關資訊給特定公關公司扮演掮客的角色等事件。

葉毓蘭批評，儘管弊端重重，陳時中仍不願意承認錯誤，吳秀梅甚至無意檢討與查明真相，就只會擺出一臉無辜遭受政治攻擊的嘴臉，就算兩黨立委要求下台卻仍舊厚著臉皮不願下台負起責任。

葉毓蘭指出，面對問題多如牛毛以及各項防疫政策錯誤不斷的衛福部，現在蔡英文居然要讓陳時中拋下防疫重責，投入台北市市長選戰，難道蔡英文不知道防疫還沒結束，還有未來台灣該如何對抗病毒變異和猴痘等病毒的侵襲。

對於疫情，葉毓蘭表示，因為每分每秒都有人確診，誰也不知道身旁的家人、朋友會是輕症還是重症，我們只知道蔡英文跟陳時中丟下一整個爛攤子，不願負起任何責任，眼中只有選舉及政治利益。

葉毓蘭表示，選舉和防疫誰比較重要?從民進黨這次的選舉布局就能清楚明白，選舉、派系鬥爭遠大於防疫，以前全民順時中，現在時中逃跑中，防疫的戰爭都未結束，就要換下最前線的指揮官，未來民眾該如何防疫、該何去何從，蔡英文根本不想理睬，「我要求陳時中若要參選台北市長英立即辭去部長一職，反正你心思早已不在防疫！」

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