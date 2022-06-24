逛好市多「推車差點被推走」！目擊男子連「空車」都不見

▲民眾逛好市多差點整台推車被推走。（示意圖／記者劉維榛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

許多民眾逛好市多（Costco）時，看到感興趣的商品，就會隨手把推車放在旁邊，再到商品陳列區挑選東西，這樣的舉動，小心一回頭推車就不見了。一名女網友表示，她到好市多採買時，推著車邊走邊看，車內已經放了不少商品，卻被一位婦人攔住說她推錯車了，但她仔細檢查後確定那台就是自己的推車沒錯，結果原來是婦人的推車被別人推走了。

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，今天去好市多買東西，看到檸檬蘋果乳酪蛋糕在打折，就順手拿了一盒，「正當轉身要去別處時，突然一個阿姨叫住我：『小姐，妳推到我的推車了』」，於是她低頭確認，「這是我的推車啊，推車底下還有放我的購物袋耶」，但是阿姨仍然堅持，「可是我的推車裡也有放一個蛋糕，跟妳的推車很像呀……那我的推車呢？！怎麼會不見？」

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▲原PO的推車差點被婦人推錯。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO心想，「我怎麼會知道妳的推車為什麼不見啊？但這真的是我的推車啊」，正當兩人不知所措時，旁邊另一位男士站出來解圍，「剛剛我推了一台空推車，轉身去拿其他東西要放進去的時候，推車就不見了，真的是有人會亂推別人的推車啦！」

婦人聽完後只好自認倒楣，「怎麼會有這種人啦，還好我包包沒放推車上」，而原PO也鬆了一口氣，並趕緊向伸出援手的男士道謝，也讓原PO想起，之前也遇過推車被人推走的經驗，「為什麼要這樣推走別人的推車啊，到底？」

貼文引發議論，許多網友留言，「那位阿姨購物車上的物品最好也都跟你一模一樣」、「有的是推車放在走道擋動線，就被推去旁邊了」、「之前也被推走過，自從放了小孩就沒被推走了」、「提倡人車不分離才是解決問題」、「阿姨認錯車都不用道歉的嗎？沒水準！」「我也曾經推車被推走過，裡面也有放買的東西，還好包包隨身攜帶」；也有人提醒「貴重物品都不能放推車，尤其是結帳後的商品。」