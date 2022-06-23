爸轟好市多餐盒是「割指利器」：別讓孩子拿！反遭網一面倒狂酸

▲好市多頗受國人喜愛。（圖／記者施怡妏攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名父親昨（22）日在好市多（costco）買了熟食德國豬腳，但手指被盒蓋刮傷，讓他發文提醒「別讓孩子拿」，沒想到網友竟一面倒狂酸，「紙也會割破皮膚，千萬別讓孩子看書寫作業喔」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，「從來沒想過，好市多的豬腳盒蓋會成為割指利器！千萬不要讓孩子拿啊」，從圖片中可見，他左手一隻手指頭上有不到1公分的傷口，雖看起來割得不深，但有些微滲血情形。

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▲原PO附上傷口照片。（圖／爆料公社）



對於原PO「護子心切」的發文，多數網友並不認同，紛紛留言表示，「水喝了會嗆到，千萬不要讓孩子喝水啊」、「你有沒有想過太陽可以把人曬傷？你別出門了」、「紙也會割破皮膚，千萬別讓孩子看書寫作業喔」、「上次我也是被這個割到，大小跟你差不多，我是馬上打救護車，手術兩個多小時才出來，供你參考」。

也有不少人猜測，原PO發文是想把事情鬧大求償，「你應該吃完然後退貨說『他割我～嗚嗚嗚～』，好市多沒賠個10%股份給你說不過去」、「所以想藉爆料搞大，然後求償？結果留言一面倒」、「如果po好市多社團應該多少能討到一點拍，要不要向好市多求償」、「還好你po的早，不然傷口都要癒合了」。