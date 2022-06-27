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大陸 大陸焦點 特派現場

天才學生連3年「考上北京大學」！放榜就重讀　爽賺885萬獎學金

▲北京大學。（圖／記者馬叔安攝）

▲全炫宇連續3年考上北京大學，賺了許多獎學金。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

廣東茂名化州市青鳥實驗學校的學生全炫宇考上了北京大學，更是茂名的高考狀元。令人驚訝的是，全炫宇已非第一次考上北大，而是連續3年都上榜，甚次透過這種方式狂撈獎學金200萬元（人民幣，下同，約新台幣885萬元）。

綜合陸媒報導，全炫宇今年以高考694分（滿分750分）的分數考上了北京大學，更是茂名的高考狀元，青鳥實驗學校為此更貼出「高考喜報」，大方祝賀全炫宇考上北京大學、獲得茂名市榜首的殊榮。

不過，透過備註資訊可以發現，全炫宇2020年時就已高中畢業，當時也考上了北京大學，但沒有選擇就讀，反而是又到了另一所學校念高中3年級，等到2021年再次參加高考，這次同樣考上北京大學。

而連續重讀2次高三、參加3次高考，全炫宇都成功考取北京大學，也因此拿到各校高額的獎學金，目前累計已賺入200萬元（約新台幣885萬元）。

▼全炫宇連續3年考上北京大學，考上就轉學重讀高三，藉此賺了885萬元獎學金。（圖／ETtoday資料照）

▲北京大學。（圖／記者馬叔安攝）

對於這項消息，化州市教育局了解後，成立了工作小組，對此展開調查工作。不過，網友們一面倒力挺，「沒犯法沒違規為什麼要成立小組，有這功夫不如去查查大規模的那種高考移民」、「這孩子有頭腦，認清了高考現狀，憑藉實力賺錢，沒毛病。這三年比絕大多數北大畢業的人賺的都多」、「這年薪吊打一大批985畢業的研究生了，而且晚兩年讀大學也挺好的，這幾年大學生也特受罪，疫情太噁心了」、「連考3年，獲獎200多萬，問題在哪？是這位高考生的問題嗎？」

有不少大陸網友認為，明明是校方位了名校錄取率，透過豐厚獎學金吸引學生，根本是惡性競爭，會有這種狀況發生，也跟學校競爭的風氣有關。

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