省錢！陸社區加裝電梯只通一層樓　住樓下可走路下樓避免爬梯

▲社區住戶加裝的電梯只有通往一層樓。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

江蘇連雲港灌南縣金御名城社區內新加裝的電梯「只通一層樓」，引起外界熱議。該社區物業透露，這座電梯由住戶自費興建，為節省成本未設每層出口，低樓層住戶可先搭電梯上樓後，再走樓梯下樓，緩解爬樓梯的疲累。對於違建爭議，當地自然資源和規劃局的工作人員稱，金御名城加裝的電梯屬於個人出資建設，也通過該局審批，手續合規。

《極目新聞》報導，連雲港市灌南縣金御名城一棟住宅外加裝了一部電梯，但僅透過空中通道連接其中一層樓，引發網友關注與討論。

除一樓外，這座僅有一層樓開口的電梯引起網友們質疑，認為這樣反常的設計是否合規，也有網友認為，與其加裝特殊電梯，不如直接更換電梯房。

該社區物業經理透露，這座電梯於2025年10月前後建成，屬於該單元多戶居民共同出資的設施。由於若每層設出口成本接近50萬元（人民幣，下同），該方案僅設單一出入口，總費用約20萬元，「電梯出口設於5至6樓之間，6樓以下住戶可搭電梯上樓後再步行下樓，以減少爬樓負擔。」

物業經理指出，加裝電梯前需經三分之二業主參與、四分之三以上同意，並報相關部門審批、公示及備案後方可施工。當地住建部門表示，已關注相關情況並實地查核，確認該電梯為居民自費建設，並已取得自然資源與規劃部門核准，屬合規設施。