「首艘」法、日籍船通過荷莫茲　近7天13艘船過關「通航量緩升」

▲荷莫茲海峽近七天通航量緩升，美伊戰爭開戰以來「首艘」法、日籍近日也通過海峽。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

全球能源咽喉荷莫茲海峽過去一周通航量創下自2月底美伊戰事爆發以來的新高。其中，最引人矚目的是法國與日本關聯船隻「首度」獲准通過。法國集裝箱船「CMACG MKribi」於周五成功駛出海峽，成為戰後首艘過境的西歐關聯船隻；日本則有首艘液化石油氣船在昨4日前順利穿行。雖然目前每日13艘的通航量無法與戰前數量相比，但法、日籍船隻順利通過，被視為區域航運秩序重建的重要觀察指標。

陸媒《財聯社》今5日報導，根據業內匯編的船隻追踪數據顯示，過去一周經由荷莫茲海峽的船隻通行數量有所回升。數據顯示，截至周五的7天滾動平均通航船隻數量達到了自2月底美伊戰事爆發以來的最高水平。

隨著各國與伊朗方面協商以確保其船隻通行，越來越多的船隻正在跨越海峽，其中包括那些與伊朗並沒有明確關聯的船隻。名為「CMACG MKribi」的法國集裝箱船於周五駛出海峽，這是戰事爆發一個多月來，首艘已知與西歐有關聯的船隻獲准通過。

該船在進入伊朗水域前，特意將自動識別系統（AIS）目的地資訊更改為「船東法國」，以此向伊朗當局表明國籍。對此，法國總統馬克宏強調，唯有外交努力而非軍事行動，才能真正打通荷莫茲海峽。

另外，日本商船三井公司週五也確認，其關聯公司的一艘液化石油氣船已於日本時間4月4日前通過了荷莫茲海峽。據悉，這是荷莫茲海峽事實上被封鎖以來，第二艘駛出海灣的日本相關船隻，也是首艘日本液化石油氣船。

土耳其周五晚些時候也表示，近日也有一艘土耳其船隻駛離該海峽。

▲荷莫茲海峽由伊朗把控，波斯灣海域依舊有許多貨船進出不得，尤其是美國籍船隻。（圖／視覺中國）

根據業內匯編的船隻追踪數據顯示，過去一周經由荷莫茲海峽的船隻通行數量有所回升。數據顯示，截至周五的7天滾動平均通航船隻數量達到了自2月底美伊戰事爆發以來的最高水平，

自當地時間周五上午至周六晚間，共有13艘船隻通過海峽，其中10艘駛出波斯灣。雖然通航恢復勢頭明顯，但與戰前全球約五分之一的石油、天然氣日通行量相比，依舊是十分稀少。

目前，伊朗正採取措施長期鞏固對該水道的控制，並著手建立一套「收費系統」。據知情人士透露，伊朗已建立一套海峽通行分級機制，共分為五檔，與伊朗關係越友好的國家將獲得更優惠的條件。該系統要求船舶運營商聯繫與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的中介機構，並提供船隻所有權、船員名單等敏感數據。

在具體航線上，大多數船隻目前沿著緊貼伊朗海岸的「北線」行駛，但近日也有部分船隻嘗試沿著阿曼海岸線的「南線」穿越。阿曼外交大臣巴德爾近日也表示，正加緊推進相關努力，推動為荷莫茲海峽建立安全通行機制。