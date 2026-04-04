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張雪機車奪冠變「中國之光」　受訪打臉「政府一個子兒都沒有給」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸摩托車品牌「張雪機車」日前在世界超級摩托車錦標賽奪冠，被大陸媒體大讚是新一代的「中國之光」。不過，張雪本人在被記者問到有沒有接受政府支持時，卻直言「一個子兒（一個銅板）都沒有」，令大陸官媒尷尬不已，發出多篇「解釋文」，強調政府是「多元賦能」、「有形與無形並存」、「有為與無為相濟」。

「張雪機車」奪冠之後受到大陸媒體瘋狂報導，更有多篇探討「張雪機車」成功原因的文章陸續刊出，有的歸功於大陸中央「全國統一大市場」政策、有的歸功於重慶完整的產業鏈，也有的歸功於浙江的營商環境，將張雪視為「中國製造」擊敗歐、美、日等先進國家的模範樣板。

▼張雪受訪，詢問能不能「說真話」。（圖／翻攝微博）

▲▼張雪機車奪冠變「中國之光」　受訪打臉政府：一個子兒都沒給。（圖／翻攝微博）

不料，張雪本人在接受媒體聯訪時，卻完全不吃這一套，一名記者詢問，「作為一個外地人，來到重慶創業，在創業過程當中，咱們重慶給了您哪些政策、產業鏈，或者人才的支持呢？」

張雪問題只聽到一半就打斷記者，反問，「我說真的還是說假的啊？」並在確認可以「說真的」之後，爽快表示，「沒有！一個子兒都沒有！」

張雪的回應很快在網路上引起大量討論，大陸官媒也隨後發出多篇「解釋文」，其中，《人民日報》在一篇「銳評」中指出，「政府的托舉，從來不是單一『輸血』，而是多元『賦能』，有形與無形並存，有為與無為相濟。」

▼張雪直言政府「一個子兒都沒有」。（圖／翻攝微博）

▲▼張雪機車奪冠變「中國之光」　受訪打臉政府：一個子兒都沒給。（圖／翻攝微博）

「銳評」中還提到，如今政府對企業的支持，早已超越單純的「給錢給物」，而是構建起一整套創新生態，既有「陽光雨露」也有「精準滴灌」，不僅有資金投入、政策扶持、政府採購等直接支持，還有完善基礎設施、優化發展環境、培育產業生態等間接支持。

不過，該篇「銳評」並沒有說服多數大陸網友，反被認為是在硬拗，「說了半天，還是一個子兒都沒有啊。」「一個子兒都沒給，但你還是得謝謝我。」「啊對對對，重慶給了他空氣吸，才沒缺氧。」「蹭著人造神，被打臉了只好拚命解釋。」

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