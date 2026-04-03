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央視盛讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎」帥爆全網　造型指導解密寓意

記者廖翊慈／綜合報導

熱播陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，演員群高顏值陣容、男女主雙強故事線，從開播至播畢討論熱度不減反增。中國官媒《央視新聞》也特別點出，劇中由張凌赫親選的「武安侯雉雞翎造型」，展現傳統元素，相當亮眼，並給予高度讚賞。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

綜合陸媒報導，《逐玉》由騰訊、愛奇藝、Netflix三大串流平台在全球播出，開播後討論熱度不斷攀升，被譽為「現象級大爆劇」。央視發文稱讚《逐玉》，還專門表揚了，張凌赫飾演的武安侯謝征「雉雞翎造型」，稱讚其扮相亮眼，將戲曲裡的傳統翎子元素運用得當，盡顯古典武將英氣，把東方神美學展現得很到位。

央視新聞還指出，該劇巧妙地將雉尾翎、秦腔、皮影戲等傳統文化元素融入劇中，把中國文化的獨特韻味展現得淋漓盡致。不僅如此，國台辦也在記者會上，公開表示看好《逐玉》的熱播現象。這波來自官方「雙讚賞」也讓《逐玉》討論度迅速升溫。

▲《逐玉》張凌赫雉雞翎造型。（圖／翻攝自微博）

▲▼《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告。（圖／翻攝自微博／騰訊、網劇逐玉、瀟湘晨報）

▲《逐玉》張凌赫雉雞翎造型。（圖／翻攝自微博，上同）

對此，《逐玉》的造型指導易小雅近日受訪時回應，「劇中張凌赫戴雉雞翎的時候，跟女主戴簪花將軍的簪花的時候，並沒有在真正打仗，我們想表現的是，他上戰場打仗的時候，是戰士的狀態，戴著雉雞翎回來表現的是一個王者歸來，戰神歸位這樣一個狀態。」

易小雅還說道，「劇中一次是在他武安侯身份回歸，還有一次是打過勝仗之後，這兩次戴過雉雞翎，表現的是人物外放的狀態，我們也找過很多參考資料，最終在『戲曲』元素裡找到了，我們認為符合的元素，把它重新解構設計了一下。」

▲《逐玉》田曦薇簪花將軍。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》田曦薇簪花將軍。（圖／翻攝自微博）

報導指出，武安侯雉雞翎紫金冠造型在《逐玉》播出的國家爆紅，而設計靈感正是由張凌赫參考遊戲武將形象主動提出，並最終被劇組採納。張凌赫在定妝時，查閱史料確認其文化意義，考證發現雉雞翎源自傳統戲曲，是呂布、穆桂英等經典角色的標誌性符號，象徵著凱旋將軍的榮耀與勇氣。

▲《逐玉》造型指導易小雅。（圖／翻攝自微博）

▲《逐玉》造型指導易小雅。（圖／翻攝自微博）

服飾史學家表示，劇中武安侯謝征的雉尾翎造型屬於戲曲戲服範疇，所謂翎子是插於盔帽之上的兩根雉雞長尾羽，長度通常在1.5至2公尺，演員可藉翎子的舞動展現動作與情緒，通常用於塑造英武、猛勇的角色。

公開資料顯示，《逐玉》是2026年3月6日於騰訊視頻、愛奇藝雙平台首播的古裝傳奇劇，改編自晉江文學城作者團子來襲的小說《侯夫人與殺豬刀》，由曾慶傑執導，田曦薇、張凌赫主演，以市井屠戶女與落難侯爺的契約婚姻為引，講述亂世中女性成長與家國情懷交織的故事。

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