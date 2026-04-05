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毛澤東唯一孫子毛新宇祭祖　一家4口赴湘祭拜緬懷祖母楊開慧

記者任以芳／綜合報導

2026年清明節，中共前領導人毛澤東唯一孫子毛新宇將軍昨4日帶領妻子劉濱、兒子毛東東及女兒毛甜懿，按照往例回到湖南韶山老家祭。根據湖南長沙多家媒體報導，毛新宇率領家人前往祖母楊開慧烈士陵園祭掃。該陵園除安葬楊開慧烈士外，安葬楊的父親楊昌濟、母親向振熙等人。

▲▼ 毛新宇祭祖、楊開慧烈士陵園（2026.4.4） 。（圖／翻攝 風芒新聞）

▲ 毛新宇一家四口前往楊開慧烈士陵園祭祖緬懷。（圖／翻攝 風芒新聞）

綜合陸媒報導，每年清明節，毛新宇將毛新宇率領家人先去楊開慧烈士陵園祭拜祖母楊開慧、父親毛岸青、母親邵華等親人。4月5日回到韶山進行祭祖。身為毛澤東之孫的毛新宇首先講話，「我們一定永遠銘記，您的光輝業績和偉大精神，親愛的開慧奶奶永垂不朽。」

隨後兒子毛東東與女兒毛甜懿先後發言。毛甜懿說，「親愛的太奶奶，我們又來看您了，我曾向同學們講述您的英雄故事，您以愛國主義為核心的民族精神，深深的感動了我們，我們將永遠繼承您的精神，代代相傳！」

▲▼ 楊開慧、毛澤東第二任妻、毛新宇祖母 。（圖／翻攝 百度）

▲楊開慧是毛澤東第二任妻子，共產黨早期重要成員之一。（圖／翻攝 百度）

根據公開資料紀錄，楊開慧（1901年—1930年），號霞，字雲錦，湖南長沙人。她是中共前最高領導人毛澤東的第2任妻子，也是著名教育家楊昌濟之女。

身為共產黨創始人之一毛澤東的革命伴侶，楊開慧烈士的一生不僅是家屬身分，也是早期共產主義運動的重要參與者根據公開訊息顯示，楊開慧於1901年出生於湖南長沙縣清泰鄉板倉。1920年，她正式加入中國社會主義青年團，成為湖南第一批團員。同年，楊開慧與毛澤東在長沙舉行簡樸婚禮，正式結為革命伴侶。

楊開慧於1922年加入共產黨。隨著毛澤東在湖南建立中共湘區委員會並擔任區委書記，楊開慧承擔區委的機要與交通聯絡工作，成為毛澤東在政治事業上的得力助手。大革命失敗後，毛澤東領導湘贛邊界秋收起義，楊開慧則帶著3個孩子回到長沙板倉，持續開展地下鬥爭。

1930年10月，楊開慧因身分曝光被捕入獄。當時敵方不僅逼問毛澤東的去向，更開出條件，要求她公開宣布與毛澤東脫離夫妻關係即可獲釋。

面對威脅，楊開慧堅定表示，「犧牲我小，成功我大。」她更直言，「要我和毛澤東脫離夫妻關係，除非海枯石爛！」同年11月14日，楊開慧在長沙瀏陽門外識字嶺犧牲，年僅29歲，她的事蹟在中共黨史中具有極高地位。

▲大陸前國家領導人毛澤東孫子毛新宇。（圖／翻攝新京報）

▲大陸前最高領導人毛澤東孫子毛新宇。（圖／翻攝新京報）

毛新宇（1970年1月17日—）生於北京，是毛澤東與楊開慧之子毛岸青與邵華所生的獨子，也是毛澤東唯一的孫子。毛新宇畢業於中國人民大學歷史系，隨後在中央黨校與軍事科學院取得碩士與博士學位，長期專注於毛澤東軍事思想與中共黨史研究。

在軍旅生涯中，毛新宇於2010年7月晉升為中國人民解放軍少將，成為當時全軍最年輕的將領。截至2026年，毛新宇擔任中國人民解放軍軍事科學院戰爭研究院副院長，職等為副軍級，並長期出任全國政協委員。

毛新宇每年清明節攜家屬回韶山老家祭祖，固定9月9號毛澤東逝世、12月26日這兩天去毛澤東紀念館，祭奠緬懷爺爺毛澤東。其餘時間鮮少公開露面，主要專注學術研究。

最近一次是去年（2025年）中國抗戰勝利80周年「九三大閱兵」當天，毛新宇帶著家人到天安門廣場觀看閱兵儀式，一家四口難得露面。毛新宇趁空檔和女兒毛甜懿說悄悄話，父女倆有說有笑。站一旁的兒子毛東東主動幫毛新宇整理皮帶，一家人和樂融融，相關影片一度衝上大陸各大平台熱搜。

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