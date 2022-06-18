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為團隊榮譽放棄證照考試　花蓮四維高中勇奪全國軟式棒球冠軍　

▲花蓮四維高中勇奪校史第一座全國軟式棒球聯賽冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮四維高中勇奪校史第一座全國軟式棒球聯賽冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國高中軟式棒球聯賽日前結束，四維高中勇奪校史第一座軟式棒球冠軍獎杯。棒球隊全體隊職員17日至花蓮縣政府報喜訊，縣長徐榛蔚親自接見並表揚恭賀全體隊職人員，四維高中棒球隊也由隊長田曜致贈冠軍錦旗及獎座給徐榛，象徵光耀花蓮縣。

徐榛蔚表示，四維高中辦學不管在體育、技職證照、升學等皆受到家長們的肯定，感謝董事長及所有教職人員對於孩子成長過程用心教導，培養孩子們考取多張職業證照，讓孩子畢業後與職場無銜接落差。

▲花蓮四維高中勇奪校史第一座全國軟式棒球聯賽冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚高擧獎盃：花蓮之光。

徐縣長指出，此次四維高中棒球隊代表花蓮縣奪冠凱旋，是所有花蓮人的榮耀，棒球項目在花蓮縣非常盛行，其中國小有9間學校、國中有11間學校、高中有3間學校皆成立棒球隊，無論每年台彩威力盃、能高盃，亦或是國際U12、U17等比賽，幾乎都可以看見花蓮孩子的身影。徐榛蔚更鼓勵選手們人生的道路上就如同奪冠的過程，必定經過辛苦與努力，才能換得甜美的軍獎盃，也期勉四維高中棒球隊明年繼續連霸！

四維高中校長蔡忠和表示，四維高中棒球隊於2014年5月成軍，是由一群熱愛棒球運動的同學組成的，是屬於社團性質的球隊。過去曾經一舉打進黑豹旗前八強，但過去在全國高中聯賽軟式組僅止步16強，甚至在花蓮預賽被淘汰，2020年曾搶下花東代表權準備打全國賽，卻碰上疫情，取消辦理，讓高中心血投注在棒球的隊員們都很失落。今年在準備過程也是碰到許多難關，教練辛苦的指導，但仍接連幾位主力面臨染疫與隔離，訓練常常只剩五六人，加上比賽中有隊員受傷，也有幾位選手，碰到證照考試，為了比賽，選擇下回再考，大家的凝聚力與團隊精神，令人感佩。

▲花蓮四維高中勇奪校史第一座全國軟式棒球聯賽冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

棒球隊全體隊職員至花蓮縣政府報喜訊，獲縣長徐榛蔚親自接見表揚恭賀。

四維高中董事長黃淑怡也表示，全場看到孩子們身手矯捷、不失分，也積極搶分，那種每一分都不願意錯過的強烈自信與技術，能夠一路打到最後冠軍賽，是實至名歸，相信這場比賽，也讓全國都看到花蓮的四維高中，他們是最閃亮的一支棒球隊。

表揚典禮中，徐榛蔚除了頒贈新台幣5萬元加菜金給予四維高中棒球隊之外，也致贈每位隊職員111年全中運郵票作為紀念。
 

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