3歲孫女與「29歲」爺爺首次團圓　1家2代警察情！5歲幼子繼承父志

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇泗陽愛園烈士陵園日前上演一場等待27年特殊團圓。3歲小女孩丁寶首度見到墓碑上永遠定格在「29歲」的爺爺丁友國。回顧1998年公安警察丁友國在抓捕歹徒時壯烈犧牲，當年僅5歲的兒子丁丁長大後瞞著母親報考警校，接過父親未竟的衣缽，如今也是一名優秀警察。如今丁丁帶著妻女在碑前立正，用一個久久未放下的敬禮向父親報告，自己將繼續傳承為民服務的志願。

▲ 3歲孫女與「29歲犧牲的警察爺爺」跨越時空團圓 。（圖／翻攝 中新社）

大陸江蘇泗陽愛園烈士陵園內，一場跨越27年的特殊「相見」令無數人動容。3歲的小女孩丁寶在爸爸丁丁的帶領下，第一次見到了墓碑上永遠定格在「29歲」的爺爺丁友國。這場跨時空的會面背後，是一段令人肅然起敬的警察傳承故事。

故事回到1998年11月15日深夜，江蘇公安警察丁友國在抓捕行兇逃跑的歹徒過程中，為了掩護戰友，與歹徒英勇搏鬥，生命永遠定格在29歲。當時他的妻子李蘭平28歲，大女兒7歲，小兒子丁丁僅5歲。

▲ 大陸公安警察丁友國執勤時犧牲，留下大女兒7歲，小兒子丁丁僅5歲，出席喪禮時很堅強，沒有流淚。（圖／翻攝 中新社）

李蘭平獨自撐起了塌下的天。當幼小的丁丁問起「爸爸在哪」，她只能摟著孩子撒謊說，爸爸去很遠的地方出差了。小時候的丁丁記不清父親的臉，卻牢牢記住了那身警服。

丁丁在成長過程中，從父親老戰友與鄉親口中聽到自己不知道的故事。那個平時捨不得花1塊錢（單位：人民幣，同下）坐車、襪子補了又補的節儉父親，卻會慷慨掏出400元資助貧困家庭，見到看到輟學兒童，買齊學習用品送到家裡。還曾衝進火海，拎起燒得變形的煤氣罐就往外衝，雙臂燙得通紅。

這些關於父親丁友國碎片故事，讓丁丁心底那道模糊的身影變得頂天立地。2011年高考結束後，丁丁沒跟母親商量，便填報了江蘇警官學院。李蘭平知道後只是輕輕點頭，她懂兒子要走父親那條路。

警校畢業後，丁丁成為宿遷市公安局的一名民警，奮戰在刑偵與事故處理第一線。某次出勤，有人意外落水，丁丁毫不猶豫縱身跳進冰冷刺骨的河水中救人。那一刻，他覺得自己與從未好好陪伴過自己的父親更近了一點。

工作11年來，丁丁先後榮獲「偵查破案標兵」、「宿遷市十佳交警」等榮譽。他直言，「在自己經歷之後就明白了他的選擇，反而對他愛得更深。」

▲帶3歲孫女與「29歲」爺爺第一次相見！江蘇警察丁丁繼承父志 。（圖／翻攝 中新社）

2023年迎來女兒「丁寶」的出生，隨著孩子長大，又問出了當年丁丁問過的那個問題，「別人都有爺爺，我爺爺在哪兒呢？」這一次家人們沒有說，「爺爺去遠方了」，必須讓孫女知道爺爺是怎樣的人。

今年3月27日，丁丁一家人帶著丁友國最愛的薺菜肉餡餃子前往烈士陵園。3歲的丁寶軟乎乎地對著墓碑說，「爺爺，我是寶寶，來看你了。」天真孩子說話輕柔，小心翼翼地像是怕擔心爺爺休息。

當丁寶又問，「爺爺在裡面嗎？怎麼不出來跟我們玩？」丁丁蹲下來，輕聲說「爺爺在這裡，一直守護著我們」接著他紅了眼眶，立正對著墓碑敬了一個久久沒有放下的禮。

▲1家2代警察情！AI復原殉職英烈現今「57歲」容貌 ，遺孀感性的說「應該是這樣吧」。（圖／翻攝 中新社）

現場工作人員利用AI技術生成了一張丁友國「57歲」的照片。遺孀李蘭平接過照片看了很久很久，含淚點頭說，「應該就是這樣。」她的夢裡，丈夫一直是29歲年輕的樣子，她想像著「如果丈夫還在，兩鬢花白的模樣，應該就是這樣了吧...」

從一個人的挺身而出，到一個人的半生堅守，再到兩代人的精神傳承。這場遲到了27年的「重逢」證明了英雄從未遠去。丁丁用他的職涯與生活，守護了父親當年的叮囑。