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大陸 大陸焦點 特派現場

名校爭搶狀元！　成績出分1小時前「北大搶先登門留人」

記者任以芳／綜合報導

大陸各省的高考成績陸續出爐，最高學府北大跟清華也開啟搶人大戰。浙江一名同學初考成績十分優異，果然第二次考了698分，成績公佈前一天，北大搶先一步登門拜訪招生。另外，海南省一名學生考出滿分900分，吸引北大清華搶人大戰。

▲▼ 大陸高考查分瞬間 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲浙江698分高考狀元，北大、清華搶人。（圖／翻攝 澎湃新聞）

綜合陸媒報找出，浙江麗水範同學高考分數是698分，之前初次考試後，馬上得到北大老師關注，等到第二次考試成績出爐之前，北大招生老師乾脆提前到將裡搶人。

範同學的父親說，「當時大家聊了1個多小時，直到孩子成績放出，立刻把孩子接到市內的集訓酒店。」據了解，當天下午清華招生老師也和家長聯繫，可惜晚了一步。

據了解，大陸各省高考成績的滿分普遍都是750分，主要以省內競爭，不能跨省考試，唯獨海南省算法是按變換分計算，高考裸考成績還要加上10%會考分，其中語文、數學、英語等科目的滿分值均為150分，所以總成績900分，今年2022年海南省高考狀元有三名。

這三位取得滿分900分的考生也被北大、清華兩所最高學府鎖定，放榜後分別和這三名狀元聯繫。據了解，其中一名考生有些迷茫，暫未作出決定，打算先選好專業。

▲▼ 大陸高考查分瞬間 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 大陸高考查分瞬間，不少考生打給父母報喜時痛哭。（圖／翻攝 澎湃新聞）

另外，不少考生查詢成績時都會拍影片做紀念，網路上也有不少「直擊」往年高考查分的影片。大部分都是600多分學霸，得知考高分激動的大叫大笑。其中，一名學生在打工當保安期間，知道自己考高分，當場打給父母痛哭。也有不少家長知道孩子考高分，激動落淚。

高考成績出爐後，許多網友家長看到各地學霸高分放榜都十分羨慕，紛紛留言「別人家的孩子這麼優秀」、「回頭看看自己孩子搖搖頭」；也有網友感嘆，當年考高考雖然辛苦，卻是青春人生最豐富回憶。

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