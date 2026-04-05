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清明黃金養生期「清三氣、捂三處」　陸專家：吃二甜四菜柔肝健脾

▲▼ 清明節、山藥、大棗 。（圖／翻攝 百度）

▲ 清明節早晚天氣變化大，自保掌握「3清3捂」 。（圖／翻攝 百度搜狐號）

記者任以芳／綜合報導

清明節氣雨水增多，氣候忽冷忽熱，是養生防病的關鍵轉折期。大陸醫藥專家提醒，此時應抓住黃金時節執行「清三氣」與「捂三處」策略，穩定情志並抵禦風邪。隨著氣溫起伏與濕氣加重，民眾應調整作息至「夜臥早起」，確保深夜23:00至1:00的深度睡眠，並透過「二甜四菜」的食療方針柔肝健脾。

掃除體內「三氣」-心、肺、肝

清明養生首重掃除體內的「心、肺、肝」三氣清明節養生首重「清氣」。首先是「清心氣」，祭拜祖先時容易睹物思人，長期沉浸悲傷會阻礙氣機，誘發心腦血管問題，建議透過踏青穩定情緒。

其次是「清肺氣」，清明前後溫差大，呼吸系統易受損，每日應進行15分鐘擴胸運動並深呼吸。最後是「清肝氣」，此時肝氣易升發過度或鬱結，養肝重點在於「清」而非補，應確保23:00至1:00進入深度睡眠。保持心情舒暢，更應確保充足睡眠。

關鍵部位「三捂」嚴防風邪

清明溫差變化大，虛寒體質者務必做好「春捂」。首先應捂好「頭頸」，戴帽子或繫圍巾可預防頭痛與感冒；其次是「腰腹」，確保腎中陽氣不被風邪所困，能避免下肢麻木與腰膝酸軟。

最後是腿，人體下半部血液循環比上半部差，更易受風寒侵襲，「寒多腳下生」說的就是這個道理。尤其是女性朋友，不要過早換上單薄的裙裝，否則容易導致關節炎、婦科疾病等健康問題。

▲▼ 清明節、山藥、大棗 。（圖／翻攝 百度）

▲清明節多吃「二甜」山藥與大棗，健脾益氣補吸養血。「四菜」包括：韭菜、苦苣、菠菜、薺菜。（圖／翻攝 百度）

食療「二甜四菜」柔肝健脾除濕

清明時節，飲食應以溫潤、清補為主。可以多吃「柔肝」的食物，不宜過多食用筍、雞、海魚等「發物」，可以食山藥、菠菜、銀耳、大棗等甘溫補脾之物。

還可以吃一些黃花菜（一定要煮熟或炒熟），黃花菜有開胸膈、平肝火，讓人心氣平和的作用，所以又被稱為「忘憂草」。針對南方多雨導致的濕氣問題，可選用白菜、蘿蔔或以陳皮加白術煮水代茶飲，達到健脾除濕效果。

飲食應選擇溫潤食物。專家推薦「二甜」為山藥與大棗，能健脾益氣並補吸養血。「四菜」則包括：韭菜（升發陽氣）、苦苣（清肝火）、菠菜（潤燥養肝）、薺菜（平肝明目）。

經絡按摩活血疏肝解郁

除了作息規律，日常可透過簡單動作保健。早上與中午11:00至13:00之間可「常搓手心」，利用勞宮穴活血保肝。若感到情緒壓抑，每日按壓太衝穴與膻中穴各2次，每次2分鐘，能顯著疏肝解郁。

專家建議，清明前後隨身準備一件穿脫方便的外套，隨溫度變化增減衣物，是預防感冒最實用的日常良方。

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關鍵字：

清明飲食柔肝健脾

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