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大陸 大陸焦點 特派現場

領先近4秒！「張雪機車」分析WSBK奪冠密碼　車手完美重剎、晚剎

記者任以芳／綜合報導

大陸本土重機品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站爆冷奪冠，引發全球車壇關注。創辦人張雪親自分析首回合能拉開近4秒巨大差距的核心主因。他認為，除了法國車手德比斯（Valentin Debise）是「重剎、晚剎型」選手，比賽時完美的技術與自我節奏，加上群體節奏干擾也是助攻關鍵。這場勝利也打破國際大廠的長期壟斷，寫下大陸原創機車品牌在世界頂級賽事的新紀錄。

《北京青年報》報導，40歲的「張雪機車」創辦人張雪親自分析首回合能拉開近4秒巨大差距的核心主因。張雪認為，除了法國車手德比斯（Valentin Debise）堪稱完美的極致技術，賽場上的群體節奏干擾也是助攻關鍵。這場勝利不僅打破了國際大廠的長期壟斷，更寫下中國原創機車品牌在世界頂級賽事的新紀錄。

▲▼ 張雪機車、世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站爆冷奪冠 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲張雪機車在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站爆冷奪冠 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

針對第一回合領先近4秒的驚人成績，張雪分析核心原因集中在兩點。首要是車手當天的狀態。53號車手德比斯是典型的「重剎、晚剎型」選手，展現出極其強悍的駕駛風格。

張雪指出，首先，一般選手在100公尺處就得開始剎車，德比斯能到90公尺才操作。這種精準且具侵略性的技術，將車輛性能與自身極限發揮到淋漓盡致。

第二是關鍵在於賽場節奏。張雪說，「當車手領跑並與後方集團脫開之後，全程沒有任何干擾，完全進入自我節奏，能夠穩定跑出最佳走線和圈速。而身後的第二，第三、第四名車手，彼此之間相互纏鬥，你想超車、我要防守，雙方在走線選擇上互相牽制、互相干擾，每一圈都在無形中損失時間，久而久之，前後差距便越拉越大。」

他進一步說，第二回合的冠軍爭奪戰更顯激烈。德比斯雖然一路領跑，卻在倒數第3圈的13號彎道失誤，一度跌落至第3位。但他迅速重整旗鼓，回歸第一梯隊競爭。在隨後的直線賽段，德比斯展現出強大的加速性能，直接在直道「生吃」兩台YAMAHA （山葉機車）賽車，隨即精準切入彎道內線，成功奪回第1名。

對於這場歷史性的勝利，張雪表示，「一場比賽的勝負從來不是單一因素決定的。無論最後是4秒、3秒還是2秒的差距，背後都隱藏著賽場狀態、戰術執行與車手發揮等多重變數。」

張雪最後強調，外界不必過度放大數字本身，這場勝利的核心意義在於「中國品牌實實在在戰勝了國際知名品牌，這就足夠了」。

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