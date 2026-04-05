　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國六大國有銀行房貸餘額降　民眾搶提前還款

▲大陸工商銀行個人貸款櫃檯。（圖／CFP）

▲大陸工商銀行。（圖／CFP）

文／中央社

中國六大國有銀行2025年個人住房貸款餘額合計年減人民幣7115.16億元（約新台幣3.27兆元），減量較2024年擴大。專家解析，民眾搶提前還款、民眾購房意願不高為主要原因。

中國六大國有銀行（中國工商、中國農業、中國銀行、中國建設、交通、中國郵政儲蓄）為個人房貸放貸主力銀行，2024年個人住房貸款餘額合計年減6210.57億元；2025年合計年減7115.16億元，減量擴大。

據澎湃新聞報導，去年六大國有銀行個人住房貸款餘額均為減少，2025年上半年合計減少1078.33億元，2025年下半年減速明顯加快；去年10家股份制銀行個人住房貸款餘額僅7家成長，其他均為下滑。

中國2022年下半年一度湧現「提前還款潮」，民眾凌晨到銀行排隊、搶拿號碼牌，均是為了辦理提前還房貸。博通諮詢首席分析師王蓬博在每日經濟新聞4日報導中表示，現在仍有提前還房貸情況，不過不若前幾年成為一股「潮」。

王蓬博認為，國有銀行、股份制銀行個人住房貸款餘額下降與民眾提前還房貸、去年購房意願不高影響放貸表現有關。

「（提早還房貸）划不划算這個事，需要看消費者現在的投資或儲蓄回報水準和調降後的房貸利率的差值有多大」，王蓬博說，如果投資收益率高於貸款利率，可考慮將資金更多用於投資；反之可考慮部分或全部償還貸款。

北京財富管理行業協會特約研究員楊海平指出，房地產仍處於調整期，目前有很多剛需客群，不過也有很多觀望客群，整體導致貸款成長乏力。

一名國有銀行人士在財聯社報導中透露，2025年提前還房貸風潮還在持續，不過相較2024年高點明顯下降。由於市場需求下滑，新投放市場房貸不如預期，導致房貸規模繼續下降，這是行業普遍現象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

香港醫管局外洩5.6萬病人個資　被質疑隱瞞消息

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

香港醫管局外洩5.6萬病人個資　被質疑隱瞞消息

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

淡水太遠、通勤累「員工容易離職？」　一票人秒打臉：薪水才是重點

2銀行JCB信用卡支援Google Pay　綁定刷卡祭10％回饋

陳宇宏越來越有大將之風　黃子鵬說幸運同隊讚他「未來大投手」

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

下雨天「保全偷摸魚」睡到翻　四腳朝天爽的不成狗樣

【又見毒駕奪命】彰化男拒檢闖紅燈狂飆！　75歲嬤遭高速衝撞噴飛輾壓亡

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

老後如何「善終走得快？」　

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥 持續一年20分鐘全賣完

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

更多熱門

相關新聞

房貸「險」中求　保險房貸人數創91個月新高

房貸「險」中求　保險房貸人數創91個月新高

受限銀行房貸資金緊縮，保險業成申貸「及時雨」，去年12月保險公司新增房貸達1365件，創91個月新高。信義房屋專家表示，雖銀行仍佔8成市場，但農漁會與保險公司已成為購屋族的多元籌款新選擇。

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

央行「微調」沒用　高雄建商認：南部房市已硬著陸

央行「微調」沒用　高雄建商認：南部房市已硬著陸

房貸不夠用再借信貸　全台雙貸族飆41.7萬人創新高

房貸不夠用再借信貸　全台雙貸族飆41.7萬人創新高

15萬人已撥貸！　新青安2.0版傳福利縮水、門檻墊高

15萬人已撥貸！　新青安2.0版傳福利縮水、門檻墊高

關鍵字：

房貸

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面