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「世上最神祕鳥」被誤認普通水鳥　救援後證實：僅剩千隻的海南鳽

▲▼ 「世界上最神秘的鳥」現身千島湖被漁網線纏住，男子開船路過將其解救 野外數量僅約千隻 。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲「世界上最神秘的鳥」現身千島湖被漁網線纏住，男子開船路過解救，原以是普通水鳥。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

浙江一位戶外博主近日在社交平台分享一段解救「很兇但不知名野生小鳥」的影片，意外引發全網關注。原本以為只是一場普通的野生動物救援，沒想到專家鑑定這隻長相奇特、防備心強的水鳥，竟是被譽為「世界上最神祕的鳥」的海南鳽，全球僅剩1千多隻。

綜合陸媒報導，位於大陸浙江博主吳先生指出，幾天前一個傍晚，與朋友開船從千島湖的一個島嶼返回岸邊時，無意間在水域淺灘發現一隻從未見過的鳥兒正在掙扎。靠近觀察後發現，這隻鳥細長的腿部被廢棄的漁網線死死纏住，無法自行飛離。

吳先生隨後與朋友合力救援。吳先生回憶，當時鳥兒的樣子看起來很兇，甚至發出嘶啞的「嘎」聲，他和朋友拿著棍子才敢慢慢靠近救援。

他說，「一開始鳥兒很兇，當我們真正靠近去救牠的時候，又變得很溫順了。」在小心翼翼弄斷網線後，鳥兒隨即飛走。起初他以為這只是普通水鳥，直到上網查詢才發現，自己救下的竟是極其珍貴的海南鳽。

▲▼ 「世界上最神秘的鳥」現身千島湖被漁網線纏住，男子開船路過將其解救 野外數量僅約千隻 。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲「海南鳽」野外數量僅約千隻 。（圖／翻攝 紅星新聞）

陸媒《紅星新聞》隨後把相關圖片發送給四川南充鳥類救助站站長王元剛，經鑑定確定該鳥正是「海南鳽」。據了解，海南鳽在大陸《國家重點保護野生動物名錄》中被列為一級保護野生動物。

這隻稀有候鳥「海南鳽」，在全球野外數量僅剩1000隻左右，屬於大陸國家一級保護野生動物。「海南鳽」具有晝伏夜出、不喜群居、不喜鳴叫等特性，野外極難被觀察到，因此在生物界獲得「世界上最神祕的鳥」之稱。根據統計，海南鳽在全球僅剩1000隻左右，被列為全世界30種最瀕危的鳥類之一。

由於「海南鳽」是大陸特產鳥類，在海南為留鳥，在廣東、廣西、福建、浙江及安徽等地則為夏候鳥或旅鳥。這次在浙江千島湖現蹤，再次證明該區域具備適合瀕危鳥類生存的生態環境。這場意外的生態奇遇，也為極度瀕危的物種留下了珍貴的活動紀錄。

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