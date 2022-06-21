2.9萬台中學生連署「取消返校期末考」　中一中：防疫試場16人申請

▲台中學生連署取消實體期末考試，到市府遞交陳情書給教育局。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

台中一中日前傳出學生抗議返校實體期末考，認為學校防疫做半套，並連署各校向市府陳情，發起人紀同學出面召開記者會遞交陳情書給教育局，並公布目前已有2.9萬份學生同意，呼籲市府跟學校應取消實體考試，對此台中一中回應，會進行討論，並說明有準備防疫試場，但目前僅16人申請，教育局則表示依舊授權給學校採多元方式進行。

時代力量今（21）日帶連署發起人紀同學出面，透露從18日發起連署到20日早上11點，收到包含台中女中、興大附中總計38所高中跟14所國中同學加入，約2.9萬人同意取消考試，認為現在學校要同學返校，容易造成防疫破口，呼籲校方應該要尊重傾聽學生意見，並且認為市府跟學校應該要統一是否舉行實體，另外外界質疑是想「躲掉考試」，學生代表認為不能代表全數人回應，但確實有人是擔心疫情。

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▲學生認為應該傾聽意見，也害怕實體考試造成染疫。（圖／記者許權毅拍攝）



台中市教育局由科長出面接受陳情書，表示會帶回局裡討論，教育局說明各校情形不一，不會統一規定方式，仍採授權學校用多元方式舉行，會督導學校做好防疫措施，並兼顧學生考試及學習權益下進行相關事宜。台中一中校方回應，會著手討論陳情內容，目前一中有準備防疫試場，但僅16人申請，若同學還是有疑慮，可請防疫假再另行考試，也研擬確診同學後續要如何應試，請同學不用擔心。

▲台中一中表示，學校有準備配套措施，是依照市府公告才舉辦，但會針對學生意見進行討論。（圖／記者許權毅拍攝）