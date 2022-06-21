放暑假！中一中宣布「請防疫假免期末考」　提高其他成績比例

▲台中一中宣布若有確診、居隔或是請防疫假同學，依規定可免考期末考，但將調整其他成績比例。（圖／記者許權毅拍攝）

記者許權毅／台中報導

台中市高中以下遠距到30日，不過多數學校採取返校實體期末考，引起部分學生不滿，認為學校防疫做半套，甚至連署2.9萬學生要求取消。台中一中下午回應，學校決議維持實體考試，若是有確診、隔離或是請防疫假的同學，皆以校內《學生學習評量辦法補充規定》進行處理，可直接不參加考試，原本2次期中為20%、期末與平時成績30%，將改成2次期中25％，平時成績50%。

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▲台中一中表示，若是未參加期末考，2次期中考與平時成績佔比將提高。（圖／台中一中提供）

針對台中校園連署取消期末考試，台中教育局因應各校情況不一，維持授權各校自行評估，採取多元方式進行。台中一中今日中午決議，維持實體考試，若考試期間有同學確診，則由家長接回，該班學生移動到防疫試場繼續考試，另外若是確診、居隔以及請防疫假已獲准的同學，因故無法參加考試，將依照學校《學生學習評量辦法補充規定》，調高2次期中跟平時成績的比例，校方強調此規定是依循母法各校自行訂定，每所學校不同。

台中一中補充，目前尚無接獲學生要請防疫假，尊重學生與家長有不同看法，學校希望盡量以公平公正方式辦理考試，依循校規處理此次特殊狀況，學校準備25間防疫試場，每間可容納20人預計可容納500人，目前僅16人申請。