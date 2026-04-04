成都罕見「男男合葬墓」　墓誌銘揭秘心酸真相

▲四川成都2014年3月發掘出一塊彩色墓磚，清理出明代宦官墓葬群，考古隊員還發現一組罕見雙室合葬墓。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

四川成都地鐵施工現場12年前意外發現一段埋藏500多年特殊「兄弟之情」，考古團隊在工地地下發現了一處規格宏大、精美程度堪比別墅的明代宦官墓群，並且出「罕見」雙室合葬墓。專家勘查後驚訝發現，安葬的墓室主人並非夫妻，而是兩位成年男性。墓誌銘也揭秘原來是明代太監魏玉與阮英，兩人「同堂共穴、兄弟永願」心酸的相守誓言，因此重見天日。

「男男合墓」在中國歷史極為罕見，四川成都地鐵施工隊於2014年3月意外挖到龐大的磚石墓。這一處工地位置在成都錦江區金象寺四組地鐵7號線川師車輛段。成都這座 「錦官城」有三千年文明史，在成都修地鐵工人們都知道隨時會挖到文物。

當時施工人員立刻通知考古隊與相關單位，經過勘探，這墓葬群規模實在不小，有2300平方米，幾十座地下陰宅不僅是由平整規範的磚石壘砌而成，石條上大多雕龍畫鳳，十分華麗，一看不是普通人的墓穴室，但大多數墓穴已遭盜墓賊洗劫，考古隊清理出墓誌銘之後，讓人十分驚訝。原來，這裡安葬的全是明朝宦官，也就是俗稱的「太監」。

幸運的是，考古隊劃分的B區中，第12號、13號墓葬帶給驚喜，考古隊掘出一塊彩色墓磚與常規不同的墓磚，罕見的是一組雙室合葬墓。墓穴發生過坍塌，雖然被盜賊搜刮過，墓穴保存完整的形制，還保留出土了不少歷經百年仍舊鮮艷的陶俑等文物，精美程度顯示主人地位非凡，屬於當地權貴階層。

▲墓主兩名太監生前相約「同堂共穴，兄弟永願」，至今已同眠500多年。（圖／翻攝 搜狐）

但讓人更好奇「太監群」墓葬區，為何會出現「罕見」雙室合葬墓？裡面墓主人到底是誰？經過專家鑑定後，謎底最終在墓誌銘中揭曉，這兩位合葬者分別叫魏玉與阮英，是明朝宦官，名字分別是魏玉、阮英。

按照中國傳統習俗，合葬墓通常為夫妻，兩位男性同穴極為「罕見」。根據史學家研，明朝成化年間，8歲的魏玉與6歲的阮英同時進入蜀王府。兩人因年紀相仿又是同鄉，在宮廷艱難的環境中惺惺相惜，結為異姓兄弟。憑藉著聰明才智，兩人在王府摸爬滾打幾十年，最終成為蜀王的親信，權勢不俗。由於身為太監沒有子嗣，兩人權衡再三，決定在生命的最後歲月相互扶持，誓言「生前為伴，死後同穴」。

▲成都「男男合葬墓」，姿勢緊緊相擁。（圖／翻攝 搜狐）

正德11年，55歲的阮英先行離世，魏玉親自為摯友下葬，並在身旁預留了自己的位置。11年後，魏玉也壽終正寢，入葬阮英身邊。墓室牆上刻下的「同堂共穴，弟兄永願」8個大字。

這場打破世俗觀念的合葬背後，隱藏著辛酸的原因。魏玉與阮英雖然一生榮華富貴，卻始終無法彌補身體殘缺帶來的社會排斥。在當時的觀念中，太監被認為「辱沒祖先」，往往無法葬入自家的祖墳。

面對「葬不進去」的現實與晚年無子的淒涼，這兩位異性兄弟選擇將畢生積蓄投入到這座豪華陰宅的建設。他們不求回歸宗祠，只求死後能與唯一的知己相守。