「航天少帥」馬興瑞落馬　新疆表態：堅決擁護黨中央決定

▲消失160天終落馬！政治局委員馬興瑞被查，陳小江主持新疆會議表態：堅決擁護黨中央決定。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

新疆維吾爾自治區黨委常委會於4月4日上午召開擴大會議，通報馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。會議由自治區黨委書記陳小江主持，與會官員一致表示堅決擁護黨中央決定。會議強調，此舉展現了以習近平同志為核心的黨中央反腐敗無禁區、零容忍的堅定立場，全區應深刻汲取教訓，確保新疆「十五五」規劃開好局。

新疆日報消息指出，新疆維吾爾自治區黨委常委會4月4日上午召開擴大會議，通報馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。與會同志一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。自治區黨委書記陳小江主持會議。

中央紀委國家監委對馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的堅定立場，充分彰顯了黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨、把黨的自我革命進行到底的堅強意志，充分表明了反腐敗鬥爭一刻不能停、半步不能退的鮮明態度

會議表示，全區各級黨組織和廣大黨員幹部要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決把思想和行動統一到黨中央決定上來，深刻汲取馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法問題教訓。

會議強調，要加強黨的政治建設，在大是大非面前做到頭腦特別清醒。要樹立正確政績觀，始終做到公正用權、廉潔用權，堅決防止權力濫用。同時，要深化正風肅紀反腐，保持高壓態勢，加大一體推進「三不腐」力度。會議最後要求壓緊壓實管黨治黨政治責任，以全面從嚴治黨新成效確保新疆「十五五」開好局、起好步。

根據資料顯示，馬興瑞現年66歲，山東鄆城人，為力學專家及中國科學院院士。早年長期任職於航天系統，曾任中國航天科技集團公司總經理，有「航天少帥」之稱。

隨後轉入地方政壇，歷任廣東省委副書記、政法委書記、深圳市委書記及廣東省省長。2021年12月，馬興瑞接替陳全國出任新疆維吾爾自治區黨委書記，並在2022年中共二十大當選中央政治局委員。

2025年7月1日，中共中央宣布，由具備資深的紀檢背景的統戰部常務副部長陳小江任新疆黨委書記。陳小江為何突然接替馬興瑞，當時官方說法，「另有任用」。

但馬興瑞自2025年11月起即未在公開場合露面，缺席了多場重要政治會議，引發外界對其「失蹤」及政治處境的廣泛猜測。直至3日中共中央正式官宣落馬，前後消失時間長達5個月。習近平全面掌權的二十大期間內，已有三名在任政治局委員落馬。