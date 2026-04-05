成都漆器老廠房華麗轉身　茶館空間吸引年輕人慢享生活

▲成都漆器工藝廠現已改造為茶館。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／四川成都報導

在四川成都，老茶館是市井生活和文化氛圍不可或缺的一部分，歷史悠久的茶樓不勝枚舉。去年，出現了一家由「成都漆器工藝廠」老廠房改造而成的茶館，不只老年人捧場，年輕人也在小紅書等社群媒體上自發宣傳，使其成為具有傳統氣質的新晉網紅店。

「成都漆器工藝廠」創立於1954年，其在青羊區的51年老廠房，去年10月正式轉型為「大旗茶館」。大旗茶館運營經理文藝向《東森新媒體ETtoday》表示，希望以茶館為載體，吸引更多人走進來了解具3500年歷史的漆器文化。

該茶館注入豐富的文化內涵，除了漆器文化，還融合了非遺手工體驗，以及傳統經典川劇變臉、水袖、川劇選段等表演，更有傳統與現代藝術結合的舞蹈。文藝說道，這是要守住文化的「根」，和接觸時代的「氣」。

▲▼工作日下午仍有不少茶客。（圖／記者陳冠宇攝）

文藝表示，大旗茶館有三個核心理念，第一是經典，弘揚3500年的漆器文化，讓大家認識成都不只有大貓熊與蜀繡；第二是傳承，希望吸引更多年輕人熱愛非遺文化，並一代代延續下去；第三是熱愛，提供放鬆的空間，讓茶客能暫時放下工作與生活煩惱，享受休閒時刻、找到自己喜歡的節奏。

開業5個多月以來，大旗茶館平均每天接待超過2000位茶客。茶館時常被認為是老年人的專利，不過在這裡，工作日客群約80％為老年人，20％為年輕人；到了週末，老年人與年輕茶客的比例各半。文藝說，她有一份社會使命感，不僅為老年人提供安放退休時光的場所，也讓年輕朋友在此互相學習交流。

因此，文藝為年輕人規劃了茶館內的專屬空間，包括打造閱讀空間等安靜區域，並舉辦春茶品茗活動，鼓勵年輕人認識更多新朋友。針對年輕人工作忙碌、社交時間有限的狀況，文藝談到，茶館計劃於4月份舉辦相親聯誼活動，讓人與人之間多一些關注，此舉沒有商業目的，「就像一個熱心的大姐姐，去幫大家撮合一段美好姻緣的開始」。

▼大旗茶館運營經理文藝。（圖／記者陳冠宇攝）