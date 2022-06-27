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治平高中被爆「神化董事長」！青民協：像是在北韓　校方回應了

▲▼桃園治平高中神化董事長 青民協：以為到北韓。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

▲青民協指控治平高中造神，掛紅布條「董事長生日快樂」。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣青年民主協會27日表示，桃園市治平高中5月為挽救學校校譽，要求學生到Google Maps替學校留下5星好評，引發爭議，如今經該校學生長期蒐證，更發現治平高中不只要求學生荒唐的吹捧學校，更在校園中形塑對董事長盲目的神化，讓學生感嘆「儼然是戒嚴時期的政治崇拜」。

台灣青年民主協會指出，根據治平高中學生蒐集資料，有貴賓2021年9月參觀學校，學校用校內無聲的廣播螢幕公告，要求學生在中午必須要聽司令台統一的指揮，向操場窗戶揮手。

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▲▼桃園治平高中神化董事長 青民協：以為到北韓。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

▲學校用螢幕公告，要求學生聽指揮，統一向操場窗戶揮手。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

另教師節當天剛好是董事長生日，治平高中學生又被要求在董事長還沒來前「彩排」，練習喊「董事長董事長、媽咪媽咪」、「治平讚不讚」等語，校舍還掛起大概六層樓高的祝壽紅布條，寫著「祝董事長生日快樂」，甚至在教室、校園樹木上都能見到寫著「我愛董事長，生日大快樂」、「恭祝董事長生日快樂」的布條。

除了幫董事長生日「祝壽」外，連董事長夫人「媽咪」生日前，學校也高高掛起「祝媽咪生日快樂」的紅布條，學校還要求「媽咪」生日，每班都要寫卡片送到學務處，甚至母親節也要求班級錄製影片或寫卡片給「媽咪」。

青民協表示，治平高中一系列的把董事長與媽咪「人格理想化」、「英雄化」甚至「神化」，學生更批評「教育的初衷是要培養學生有獨立思考、具有判斷的能力，而非是像治平高中對董事長盲目的個人崇拜」、「到底董事長生日，為什麼學生要幫忙慶祝？」

▲▼桃園治平高中神化董事長 青民協：以為到北韓。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

▲▼桃園治平高中神化董事長 青民協：以為到北韓。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

▲教室懸掛「我愛董事長，生日大快樂」布條。（圖／翻攝自臉書臺灣青年民主協會）

青民協指出，治平高中7年就曾爆發列隊歡迎校董風波，桃園教育局中教科時任科長林光偉當時承諾，會調查學校有沒有刻意停課，作為私人接待之用，並要求所有公私立高中嚴禁類似行為影響學生受教權，但治平高中校方威權式的造神行動並未停止。

青民協呼籲，教育部國教署應該與桃園市教育局立刻透過入校訪視、訪談學生，調查治平高中這 7 年來的誇張造神行徑，桃園市教育局更應該積極盤點市內所有公私立學校的情況，別讓學生持續活在宛如戒嚴威權宣傳的學習環境中。

對於指控，治平高中校方表示，事件為教師節前夕，學務處辦理慶祝活動，藉此提高學生品德教育，培養尊師重道精神，而本校董事長照顧學生不遺餘力，每年高額清寒獎助學金，提供免費營養午餐照顧弱勢低收學生，活動感謝師恩，並感謝董事長，絕無造神之意。

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