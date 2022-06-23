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金正恩的微笑讓南韓嚇破膽！秀地圖討論作戰計畫　指示佈署戰術核武

▲▼金正恩召開黨中央軍委會擴大會議，討論針對南韓的追加作戰計畫佈署。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩召開黨中央軍委會擴大會議，討論針對南韓的追加作戰計畫佈署。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，不僅加快腳步讓核彈頭小型化，近2個月更頻繁增加試射短程彈道飛彈的次數，提升精準打擊能力，且專家更預估平壤當局已完成第7次核試驗的準備工作。近日，金正恩更在一場會議中秀出南韓東部沿岸地圖，開懷大笑地討論「作戰計畫」，疑似計畫在前線佈署戰術型核武。

根據北韓官媒《朝中社》今（23）日報導，北韓最高領導人金正恩21、22日連續兩天召開主持勞動黨中央軍事委員會第8屆第3次擴大會議，針對前線（兩韓交界）部隊追加作戰任務、作戰計畫修正案、軍事組織改編等問題進行討論，同時一旁還秀出南韓從江原道至慶尚北道浦項市一帶的東海岸地圖，該張地圖由北韓總參謀長李泰燮（리태섭）掛上。

南韓《韓聯社》分析，雖然地圖在報導時被刻意馬賽克，但仍突顯出北韓對南韓濃厚的軍事威脅訊息，且雖然報導並未詳細指出前線部隊被賦予何種追加作戰任務，但專家研判該張地圖可能標示著負責攻擊南韓的北韓部隊、或是標示著駐韓美軍與南韓軍的佈署位置。

▲▼會議上秀出疑似是南韓東部沿岸的地圖，該張圖片的詳細地名與標示已被北韓官媒馬賽克處理。（圖／路透社）

▲會議上秀出疑似是南韓東部沿岸的地圖，該張圖片的詳細地名與標示已被北韓官媒馬賽克處理。（圖／路透社）

事實上，北韓進行第7次核試驗的目的在於完成小型戰術核彈頭的研發，因此專家預估北韓恐在前線部隊佈署可攜載小型戰術核彈頭的北韓版「伊斯坎德爾」KN-23、北韓版「ATACMS」的KN-24、超大型放射砲KN-25等KN系列的短程彈道飛彈，其射程可達400至600公里。

據悉，北韓曾於本月5日朝向東海（日本海）的4個地方連續發射8枚短程彈道飛彈（SRBM），5月12日也曾試射3枚超大型放射砲。

根據南韓《News1》，南韓統一部發言人指出，此次會議是北韓首度大喇喇對外公開討論作戰會議，且會議上還明目張膽秀出南韓東部沿岸地圖，負責制定軍事作戰計畫的總參謀部則成為主持會議的中心，顯示北韓極有可能提升對於南韓軍事威脅的力道。

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