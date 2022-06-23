傳北韓開始接種「中國製」新冠疫苗　力拼防疫千里馬速度

▲北韓對外宣稱疫情獲得有效控制，外界研判北韓可能接受來自中國的疫苗援助，圖為醫護人員為平壤金成柱小學的學童量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從今年5月12日坦承境內爆發新冠疫情後，最近5天疫情呈現趨緩，單日新增發燒患者數連續5天下降至1萬多人，專家預估平壤當局可能於6月底前宣布「防疫成功」。在此之際，有相關消息人士便透露，其實北韓上個月從中國獲取醫療物資援助時，便包含了來自中國的新冠疫苗。

根據南韓《News1》，熟稔北韓內部的消息人士今（23）日指出，北韓5月疫情爆發後陸續透過邊境鐵道、運輸機等方式從中國運來醫療物資，其中便包含了來自中國的疫苗。據悉，北韓首先於5月17日透過高麗航空的運輸機從中國載來醫療物資、5月26日則透過中國遼寧省丹東至北韓新義州的鐵路運輸獲取醫療資源。

南韓政府也從獲取的情報中推斷，北韓很有可能早已獲取中國製的新冠疫苗，且已展開接種程序，因為先前平壤當局才在內部展開疫苗接種需求的相關調查，因此可能已於疫情爆發之初，首先針對必要人員實施優先接種。

根據《自由亞洲電台》（RFA）先前報導，內部消息人士曾經透露，由於最近首都平壤大興土木興建超高層新式公寓住宅，力拼每年興建1萬戶、5年內共完工5萬戶，因此讓被動員參與工程的軍人們優先接種新冠疫苗；COVAX平台發言人也表示，根據其掌握的情報，已知北韓已接受來自中國的疫苗援助，開始讓境內民眾接種。

而在北韓的主動邀請下，中國也於5月中旬向平壤派遣專業醫療團隊，目前已返抵中國。

報導指出，其實5月在北韓承認疫情爆發後，南韓政府便主動通知北韓表示願意提供協助，包括提供醫療藥品、口罩、篩檢試劑以及進行技術合作，不過北韓卻對此「已讀不回」，相反地卻與中國進行密切交流，北韓最高領導人金正恩還表示，各界應積極學習中國的防疫成果與經驗。

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