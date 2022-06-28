快訊／最小MIS-C！1歲男童染疫近1個月「突連燒3天」　已累積15案

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增通報281例中重症，當中又確認一名兒童MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案為1歲男童，確診近1個月後於6月17日又突然發燒且嘴唇變紅、紅疹，持續三天後送急診診斷MIS-C，為最年幼個案，而目前已經累積15起MIS-C。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



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羅一鈞說明，今年國內累積本土病例361萬2885人，當中有359萬7619人為輕症，輕症比例99.58%，中重症累積15266例，重症中有5595死。今日新增中重症通報中重症180例，當中87中症、93重症；今日新增和已公布重症合計有103死。

重症個案當中又通報一名MIS-C，羅一鈞說明，該案為1歲男童，無慢性病史，5月28日確診新冠，6月17日又發燒、嘴唇變紅，有紅疹、腹瀉等症狀，持續三天後，6月20日到急診就醫，抽血有發現發炎指數、血栓因子異常，診斷MIS-C住院。心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大，住院後也出現結膜炎以及血壓偏低、冒冷汗等症狀，收治住院一般病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後病況好轉，已經於6月27日出院。

根據指揮中心統計，目前兒童新冠重症累積通報70人，當中20人死亡；重症個案中有15起屬於MIS-C。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

